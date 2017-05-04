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Александр Бречалов принял участие в заседании Госсовета России

4 мая
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%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8c %d0%bc%d0%b0%d0%b9 Александр Бречалов принял участие в заседании Госсовета России

Врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов сегодня принял участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Совместное заседание состоялось в Кремле под руководством Президента России Владимира Путина. На обсуждение были вынесены три основных блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

С докладами по каждому блоку выступили профильные министры и главы регионов: министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель Минстроя Михаил Мень и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Прес-служба Главы и Правительства УР

Фото: kremlin.ru

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