Врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов сегодня принял участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.
Совместное заседание состоялось в Кремле под руководством Президента России Владимира Путина. На обсуждение были вынесены три основных блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.
С докладами по каждому блоку выступили профильные министры и главы регионов: министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель Минстроя Михаил Мень и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.
Прес-служба Главы и Правительства УР
Фото: kremlin.ru
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