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Александр Бречалов принял участие в заседании Госсовета по содействию конкуренции в России

9 апреля
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5 апреля Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в России.

Nik 3692 Александр Бречалов принял участие в заседании Госсовета по содействию конкуренции в России

Участники совещания рассмотрели необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе Президента от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Открывая заседание, Глава государства подчеркнул, что «справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни».

С докладами выступили руководители рабочей группы по подготовке к заседанию Государственного совета Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также Министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Приводим полный текст выступления Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова:

«Уважаемые члены Государственного Совета, приглашённые!

Тема конкуренции – крайне сложная и многоаспектная. Уже не первый год мы обсуждаем её на разных уровнях и мероприятиях.

Владимир Владимирович, в своём послании Федеральному Собранию 1 марта этого года Вы отметили, что в стране накоплен значительный технологический потенциал. Он позволяет совершить настоящий рывок в качестве жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Мы полагаем, что важнейшим условием такого рывка является достижение высокого уровня конкуренции в ключевых сферах экономики.

Конкуренция – это своеобразный ресурс и пока, по нашему мнению, этот ресурс недоиспользован. Важно в целом обеспечить проконкурентный подход в государственном и муниципальном управлении при решении социально-экономических задач. Активнее использовать для этого проектный метод. Он уже применяется при реализации приоритетных проектов, но необходимо внедрять его шире на всех уровнях власти.

В рамках подготовки Доклада мы постарались комплексно подойти к проблеме развития конкуренции. В первую очередь, изучили законодательство и пришли к необходимости синхронизировать программные документы. В результате выделены три уровня системы развития конкуренции:

1-й уровень – это Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Он имеет стратегический характер. Данным указом утверждён Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы, представляющий собой среднесрочный план развития конкуренции на федеральном уровне. Предусматриваются ключевые показатели по развитию конкуренции на ближайшие три года.

2-й уровень включает Федеральную «Дорожную карту» по развитию конкуренции в отраслях экономики и Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

Национальным планом федеральному Правительству дано поручение в срок до 1 июля 2018 года утвердить планы мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации. При этом указанные планы необходимо имплементировать в единую «дорожную карту», утверждаемую Правительством. Единую «дорожную карту» также необходимо принять до 1 июля 2018 года и учитывать при актуализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

3-й уровень включает региональные Планы мероприятий («дорожные карты») по развитию конкуренции в каждом субъекте Российской Федерации.

В каждом регионе страны должны быть актуализированы действующие или приняты новые Планы мероприятий. При этом они должны учитывать изменения, которые будут внесены в Стандарт развития конкуренции.

Конечно же, регионы могут в инициативном порядке вносить изменения в свои Планы с учётом Указа Президента № 618 и утверждённого им Национального плана до соответствующей корректировки на федеральном уровне Стандарта развития конкуренции.

Например, в Удмуртии в первоочередном порядке уже проведена работа по актуализации республиканских системных документов. Перечень приоритетных рынков дополнен направлениями, предусмотренными Национальным планом. Это:рынок дорожного хозяйства; сфера грузовых перевозок; IТ- услуги; отрасль сельского хозяйства в целом.

Возвращаясь к системным документам, важно отметить, что региональные Планы мероприятий по развитию конкуренции должны выполняться органами власти субъектов федерации во взаимодействии с органами местного самоуправления. При этом муниципальные образования могут утверждать свои Планы мероприятий, принимаемые во взаимодействии с органами власти субъектов. Периодически, но не реже чем через каждые 5 лет, должна осуществляться актуализация программных документов государственной политики по развитию конкуренции.

Отдельно хочу подчеркнуть, что для достижения целей Указа Президента и утверждённого им Национального плана, а также для реализации региональных планов мероприятий по развитию конкуренции, должны быть предусмотрены стимулирующие мотивационные меры для регионов, в том числе финансового характера. Наряду с этим, должно быть предусмотрено применение санкций для должностных лиц субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, не обеспечивших достижение ключевых показателей по развитию конкуренции.

Но написать документы – только полдела, как мы знаем. Надо изжить формальный подход к их реализации, имеющий место на всех уровнях. Например, реализация Стандарта развития конкуренции в целом позволила сформировать единообразный подход органов власти к решению этой задачи, определить ряд результативных и эффективных мер по развитию конкуренции. Но не всё так однозначно. Я скажу про свой регион. В Удмуртской Республике Стандарт внедряется с 2015 года, и уже в первый год были реализованы практически все его составляющие. Более того, по отдельным рынкам за это время были достигнуты значительные результаты, а вернее – значения показателей.

К сожалению, на практике это не всегда означает повышение уровня конкуренции и эффективное развитие той или иной отрасли.

К слову, по итогам 2016 года Удмуртия занимает 22-е место в рейтинге регионов по реализации Стандарта. Но порой формальные цифры не отражают реальное положение дел. Так, зачастую государственные и муниципальные учреждения просто переводятся в акционерные общества со 100-процентным участием государства. Формально – ГУП или МУП закрыт, на бумаге – показатель выполнен. А по факту ничего не изменилось. В нашем регионе 138 организаций с государственным и муниципальным участием (и это не считая автономных и бюджетных учреждений), их объём выручки в год более 23 млрд рублей, а доход от управления имуществом в консолидированный бюджет республики они приносят лишь 15 млн рублей в год. Практически все предприятия, так сказать, планово-убыточны. Думаю, комментарии здесь излишни.

Разумеется, есть и успешные примеры реализации Стандарта, как в нашем регионе, так и во многих других. Например, в Москве установлены льготы для частных образовательных организаций по аренде зданий и сооружений, создан «Портал поставщиков» – интернет-площадка, на которой размещается информация обо всех закупках. В Липецкой области отменена плата за участие в областных ярмарках розничной торговли.

Также мы посмотрели, на каких принципах работают основные региональные рынки и в чём основные проблемы. Одна из самых острых проблем – государственная монополизация экономики. Проще сказать – засилье государственных и муниципальных предприятий, нежелание приватизировать имущество. Если обратиться к цифрам, то, коллеги, по данным Росстата на конкурентных рынках действуют более 300 тысяч организаций с государственным или муниципальным участием. Это очень весомая цифра.

Выше я уже приводил пример ситуации с так называемыми ГУПами и МУПами в Удмуртии. Уверен, что аналогичная картина и в большинстве других регионов.

Ещё одна острая тема – это неготовность государственных заказчиков работать с малым бизнесом. И пока не будет чётких измеримых требований и показателей, не получится избавиться от формального подхода. Мы знаем, как в настоящее время зачастую «рисуется» положительная статистика в части исполнения обязательной доли участия малого бизнеса в государственных закупках. К этому вопросу стоит подойти с особым вниманием. Ведь не стоит забывать, что Национальным планом предусмотрено увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются субъекты малого бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации, не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

В ходе подготовки Доклада мы учитывали мнение и опыт ведущих бизнес-объединений страны, а также «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства». Уже сейчас существует немало механизмов, способствующих упрощению доступа субъектов малого бизнеса на торги. Это, например, портал «Бизнес-навигатор МСП», разработанный Корпорацией МСП, где помимо всего прочего любой предприниматель может получить доступ к планам закупок крупнейших компаний. И таких примеров много.

Более того, считаю, что необходимо утвердить специальные перечни товаров, работ и услуг, закупка которых для государственных и муниципальных нужд должна осуществляться только у субъектов малого бизнеса и только по прямым договорам. При этом путём проведения торгов, участниками которых являются субъекты малого бизнеса. Аналогично предусмотреть специальный перечень услуг, которые будут закупаться только у социально ориентированных некоммерческих организаций.

Теперь, резюмируя, о том, что нужно сделать субъектам Российской Федерации для преодоления основных проблем, препятствующих развитию конкуренции в регионах.

Итак, первое. Нужно чётко сформулировать открытость региональной власти как основу любых изменений на территории. Это касается, в первую очередь, судьбы всех региональных государственных активов. Простой пример из сферы дорожного хозяйства Удмуртии. Предприятия отрасли с государственным участием мы объединяем в одно публичное акционерное общество, и уже в этом году мы планируем реализовать более 50 процентов на открытом рынке. Ожидаем привлечь около 3 млрд рублей, которые планируем направить на ремонт сельских дорог (у нас очень много участков непроезжих дорог осенью и весной). Каждое наше действие максимально открыто, вплоть до публикаций в социальных сетях. В итоге для всех: для бизнеса, для граждан все действия власти доступны и открыты, вплоть до конечного бенефициара. А реальное доверие бизнеса к власти является фундаментом для развития прозрачной и эффективной экономики.

Второе. Внедрение проконкурентных методов государственного и муниципального управления.

Третье. Что касается ГУПов и МУПов. Они должны быть постепенно выведены с конкурентных региональных рынков. Мы считаем, что это, а также избавление от неэффективного госимущества, должно быть сделано в ближайшие 4 года. Опять же на примере УР: более 350 тысяч га у нас не введено в хозоборот и не используется и более тысячи объектов де-юре являются бесхозными. Но при этом бюджет платит за отопление, за обслуживание и так далее.

Четвертое. Регионам необходимо актуализировать планы мероприятий по развитию конкуренции.

Пятое. После утверждения на федеральном уровне ключевых показателей развития конкуренции, субъекты Российской Федерации должны определиться с отраслями региональной экономики, по которым они принимают обязательства по достижению данных ключевых показателей. И строго соблюдать их. Речь идёт о минимальной доли присутствия организаций частной формы собственности в отраслях экономики.

Очень надеюсь, что Данный Госсовет и принятые по его итогам решения, станут отправной точкой в реальном изменении ситуации с уровнем конкуренции в стране к лучшему.

Спасибо за внимание».

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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