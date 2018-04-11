Район знаменит своим культурным наследием - там находится уникальный музей Сибирского тракта. Но жит...

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» определили структурное подразделение, показа...

3 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде под руководством заместителя полномочного представителя Президе...