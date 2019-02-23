**Сегодня вечером в селе Алнаши состоялась торжественная церемония открытия XXV республиканских зимни...

**В течение февраля в Удмуртской Республике проходит региональный этап Всероссийских соревнований юны...

Три дня подряд представители Удмуртии занимали призовые места на чемпионате России по стрельбе из пне...