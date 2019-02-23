Больше 400 человек прошли две дистанции – 5555 м и 11111 метров трассе «Сочи Автодром». Возглавили забег Глава Удмуртии Александр Бречалов, врио губернатора Курской области Роман Старовойт и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.
– Вчера (13 февраля. – Прим. ред.) на форуме «Здоровое общество» мы говорили о популяризации занятий спортом, о личном примере, о том, что всегда можно найти время. И сегодняшний забег стал спортивным продолжением этих дискуссий, – отметил Александр Бречалов.
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