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Александр Бречалов принял участие в забеге губернаторов

15 февраля
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Александр Бречалов принял участие в забеге Roscongress Cup – Кубок губернаторов, состоявшегося в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Img 7349 Александр Бречалов принял участие в забеге губернаторов

Больше 400 человек прошли две дистанции – 5555 м и 11111 метров трассе «Сочи Автодром». Возглавили забег Глава Удмуртии Александр Бречалов, врио губернатора Курской области Роман Старовойт и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

– Вчера (13 февраля. – Прим. ред.) на форуме «Здоровое общество» мы говорили о популяризации занятий спортом, о личном примере, о том, что всегда можно найти время. И сегодняшний забег стал спортивным продолжением этих дискуссий, – отметил Александр Бречалов.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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