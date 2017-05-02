Сразу же после первомайской демонстрации на Центральной площади города Ижевска стартовала 49-ая традиционная кольцевая велогонка в дисциплине «критериум», в которой принял участие временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов.
В этом году на гонку заявились более 300 спортсменов в возрасте от 10 до 70 лет из спортивных школ по велоспорту города Ижевска, поселка Новый Воткинского района, поселка Игра и города Самары.
Организаторами велогонки являются Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска и МБУ Спортивная школа «Импульс».
Спортивный праздник собрал большое количество зрителей и любителей велоспорта. Маршрут гонки пролегал по улицам Пушкинская, Наговицына, Коммунаров, Лихвинцева. Протяженность трассы от 3 км для юных спортсменов до 24 км для «элиты». По традиции гонку 2017 года открыли спортсмены-любители, среди которых представители государственной и муниципальной власти, в пяти возрастных группах. Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов принял участие в категории-любители 1972 года рождения и моложе.
После финиша руководитель региона пообщался с прессой. Он отметил, что сейчас меньше времени на спорт, но по мере возможности будет участвовать в соревнованиях и поддерживать спорт. В числе приоритетов – кубок Евразии, в рамках которого требуется переплыть Каму, и Пробег добрых дел.
Напомним, первая велогонка была проведена в 1968 году в честь празднования Дня печати на призы газеты «Удмуртская правда». В первых гонках участвовали только сильнейшие мужчины и юниоры. В начале 90-х годов гонку приурочили к празднику Весны и Труда. Несколько лет подряд велогонка проводилась в статусе всероссийской, на которую съезжались спортсмены из многих регионов страны.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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