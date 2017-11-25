Центральной темой пленарной сессии стали вопросы признания российской оценки соответствия за рубежом. Кроме того, были подняты вопросы внедрения региональной оценки экспортного стандарта и результаты года по развитию гражданской продукции ОПК.
В число тем, обсуждаемых на стратегической сессии «Новые точки роста российского экспорта», вошли: проектный подход и основное направление «Международная кооперация и экспорт»; поддержка экспорта услуг; снятие инфраструктурных и регуляторных барьеров; новые инструменты поддержки экспорта; региональный аспект поддержки экспорта.
В дискуссии принял участие Глава Удмуртии Александр Бречалов. «Удмуртия — регион с богатыми традициями и высоким экономическим потенциалом. У нас сильный промышленный сектор. Продукция многих предприятий широко известна за рубежом. Наши бренды знают не только в России, но и за её пределами. Сейчас мы направляем наши усилия на то, чтобы раскрыть и развить имеющийся потенциал, и помочь предприятиям качественно «упаковать» свой продукт и продать его», - подчеркнул Александр Бречалов. Он также добавил, что все ограничения «у нас в голове. Образ мышления, независимый от выдуманных границ, должен быть у каждого руководителя муниципалитета».
Отметим, что в 2016 году по объёмам экспорта республика занимала 9 место в Приволжском федеральном округе (доля в экспорте ПФО составляла 1,6 процента). Чтобы улучшить данные показатели, проведена определённая работа.
В частности, Удмуртия вошла в число 22 пилотных регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта. Утверждён приоритетный проект «Системные меры развития внешнеэкономической деятельности Удмуртской Республики. Реализация системных мер развития международной кооперации и экспорта в Удмуртской Республике». Налажена система взаимодействия с бизнесом: дни открытых дверей для экспортёров, круглые столы «советы бывалого», клуб экспортёров Удмуртии.
Открыта точка присутствия АО «Российского экспортного центра» (далее РЭЦ) в регионе. Реализуется «Дорожная карта» внешнего позиционирования и продвижения Удмуртской Республики. Разработана и применяется система оценки эффективности презентационных мероприятий Удмуртской Республики.
Большое внимание уделяется процессу обучения – в образовательном проекте Школы экспорта РЭЦ приняли участие представители 59 компаний нашего региона.
При поддержке Российского экспортного центра предприятия Удмуртии имеют возможность показать свой потенциал на международных презентационных мероприятиях. Концерн Калашников включён в Мультиязычный каталог российских экспортёров «Сделано в России» (Бренд Made in Russia), Концерн Аксион - в Реестр добросовестных экспортёров АО «РЭЦ» (Бренд Made in Russia). В приоритете - информационное продвижение, размещение информации на российском портале ВЭД, а также на международных информационных сайтах. Усиленное внимание уделяется административной поддержке: взаимодействию в Торгпредствами, помощи в организации визитов за рубеж, приёму иностранных делегаций, созданию системы торговых представителей предприятий за рубежом.
Форум «Сделано в России» проводится с 2012 года и является одним из самых ожидаемых деловых событий года, посвящённых экспортной тематике. Мероприятия форума традиционно собирают большое количество представителей крупного и малого среднего бизнеса, делового сообщества, государственной власти, экспертов и аналитиков, журналистов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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