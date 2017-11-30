Затем Глава региона направился в электросталеплавильный цех. Он также осмотрел стан 250 и участки по обточке и финишной отделке проката, побеседовал со специалистами и рабочими предприятия.
В конце визита в заводоуправлении прошла рабочая встреча Александра Бречалова и Сергея Козённова. Стороны обсудили формат сотрудничества по продвижению продукции и услуг предприятия на рынке.
«История Ижевска начинается с этого завода - два с половиной века назад здесь было основано железоделательное производство, которое продолжается и сейчас, - отметил Глава Удмуртии после посещения акционерного общества. - Вижу хорошие перспективы взаимодействия. И не только в производственных процессах. Безусловно, будем содействовать в продвижении продукции и услуг завода на российском рынке. Кроме того, мы обсудили возможность реализации здесь туристического маршрута. Уверен, он заинтересует людей и мы дополним раздел «Промышленный туризм» нашего Календаря событий Удмуртии. На встрече мы проговорили также перспективы развития хоккея. Всё-таки ХК «Ижсталь» - это тоже история нашего края. Металлурги Ижевска уже почти 60 лет играют в хоккей. И тысячи болельщиков мечтают о захватывающих матчах».
В поездке на одно из ведущих предприятий региона Главу республики сопровождал председатель Правительства УР Ярослав Семёнов.
Наша справка
ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных сталей, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.
Традиционными потребителями продукции «Ижстали» являются предприятия автомобильной, авиационной, нефтяной, горнодобывающей промышленностей, оборонно-промышленного комплекса, высокотехнологичного машиностроения, инструментальные заводы. Продукция предприятия экспортируется в страны Европейского Союза, СНГ, США, Центральную Азию.
Предприятие входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».
В 2012 году на предприятии был завершён один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов. В ходе его реализации была выполнена коренная реконструкция сталеплавильного производства и модернизация прокатных мощностей. Суммарный объём инвестиций Группы «Мечел» в техническое перевооружение завода превысил $195 млн.
Реконструкция вывела ПАО «Ижсталь» на качественно новый уровень технического развития. На сегодняшний день на предприятии создана современная технологическая цепочка, включающая в себя все операции от переработки металлического лома до выпуска готового проката. Это позволило укрепить доминирующее положение «Ижстали» на отечественном рынке высококачественных сталей и сплавов, выпускать продукцию по мировым стандартам качества. При этом реконструкция не только повысила эффективность производства, но и улучшила условия труда металлургов, существенно снизила влияние предприятия на окружающую среду – количество выбросов в атмосферу сократилось почти в пять раз. Совокупная численность персонала на промышленной площадке ПАО «Ижсталь» превышает 4500 человек. Сегодня «Ижсталь» динамично развивается и демонстрирует положительную динамику производственно-экономических показателей. В 2016 году объёмы производства и реализации продукции увеличились в 1,5 раза в сравнении с 2015 годом. Завод получил 700 млн руб. прибыли от продаж и более 120 млн руб. чистой прибыли. В 1 полугодии текущего года объём производства вырос на 41 процент к аналогичному периоду прошлого года. В том числе выплавка стали возросла на 34 процента, производство готового проката – на 13 процентов.
Фото: Карипов Э.
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