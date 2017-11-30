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Александр Бречалов познакомился с деятельностью публичного акционерного общества «Ижсталь»

30 ноября
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Сегодня Глава Удмуртии Александр Бречалов совершил рабочую поездку на «Ижсталь».

Управляющий директор одного из ведущих предприятий удмуртской столицы Сергей Козённов рассказал руководителю региона об основных традициях, действующих на заводе. Он показал гостю изготовленную на «Ижстали» копию Царь-пушки, заводской Вечный огонь, скульптурную композицию «Россия» и Аллею трудовой славы публичного акционерного общества.

Nik 8626!!! %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов познакомился с деятельностью публичного акционерного общества «Ижсталь»

Затем Глава региона направился в электросталеплавильный цех. Он также осмотрел стан 250 и участки по обточке и финишной отделке проката, побеседовал со специалистами и рабочими предприятия.

В конце визита в заводоуправлении прошла рабочая встреча Александра Бречалова и Сергея Козённова. Стороны обсудили формат сотрудничества по продвижению продукции и услуг предприятия на рынке.

«История Ижевска начинается с этого завода - два с половиной века назад здесь было основано железоделательное производство, которое продолжается и сейчас, - отметил Глава Удмуртии после посещения акционерного общества. - Вижу хорошие перспективы взаимодействия. И не только в производственных процессах. Безусловно, будем содействовать в продвижении продукции и услуг завода на российском рынке. Кроме того, мы обсудили возможность реализации здесь туристического маршрута. Уверен, он заинтересует людей и мы дополним раздел «Промышленный туризм» нашего Календаря событий Удмуртии. На встрече мы проговорили также перспективы развития хоккея. Всё-таки ХК «Ижсталь» - это тоже история нашего края. Металлурги Ижевска уже почти 60 лет играют в хоккей. И тысячи болельщиков мечтают о захватывающих матчах».

В поездке на одно из ведущих предприятий региона Главу республики сопровождал председатель Правительства УР Ярослав Семёнов.

Наша справка

ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных сталей, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали. Традиционными потребителями продукции «Ижстали» являются предприятия автомобильной, авиационной, нефтяной, горнодобывающей промышленностей, оборонно-промышленного комплекса, высокотехнологичного машиностроения, инструментальные заводы. Продукция предприятия экспортируется в страны Европейского Союза, СНГ, США, Центральную Азию. Предприятие входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь». В 2012 году на предприятии был завершён один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов. В ходе его реализации была выполнена коренная реконструкция сталеплавильного производства и модернизация прокатных мощностей. Суммарный объём инвестиций Группы «Мечел» в техническое перевооружение завода превысил $195 млн.
Реконструкция вывела ПАО «Ижсталь» на качественно новый уровень технического развития. На сегодняшний день на предприятии создана современная технологическая цепочка, включающая в себя все операции от переработки металлического лома до выпуска готового проката. Это позволило укрепить доминирующее положение «Ижстали» на отечественном рынке высококачественных сталей и сплавов, выпускать продукцию по мировым стандартам качества. При этом реконструкция не только повысила эффективность производства, но и улучшила условия труда металлургов, существенно снизила влияние предприятия на окружающую среду – количество выбросов в атмосферу сократилось почти в пять раз. Совокупная численность персонала на промышленной площадке ПАО «Ижсталь» превышает 4500 человек. Сегодня «Ижсталь» динамично развивается и демонстрирует положительную динамику производственно-экономических показателей. В 2016 году объёмы производства и реализации продукции увеличились в 1,5 раза в сравнении с 2015 годом. Завод получил 700 млн руб. прибыли от продаж и более 120 млн руб. чистой прибыли. В 1 полугодии текущего года объём производства вырос на 41 процент к аналогичному периоду прошлого года. В том числе выплавка стали возросла на 34 процента, производство готового проката – на 13 процентов.

Фото: Карипов Э.

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