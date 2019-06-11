Инженеры МегаФона запустили новые телеком-объекты в Малопургинском и Шарканском районах....

**Рубрику ведёт заместитель прокурора Первомайского района Ижевска Булат Каримов. Задать вопрос мож...

Днем в среду ожидается всего +19, +24 градусов по Цельсию....