Этот праздник отдаёт дань многовековой истории нашего государства, его богатейшему культурному наследию, традициям многонациональной страны.
Принятие декларации о государственном суверенитете стало одним из поворотных пунктов в тысячелетней истории России. Многое в нашей жизни изменилось за неполные тридцать лет, и мы видим эти перемены.
Общими усилиями мы делаем Россию крепкой, процветающей и уважаемой в мире страной. В это важное дело свой значительный вклад вносят жители Удмуртии – неотъемлемой части российского государства. Вы, как и все россияне, всё отчётливей осознаёте свою личную причастность к судьбе страны, ответственность за ситуацию в обществе и перспективы развития республики. Благодаря вашему труду Удмуртия по многим позициям демонстрирует высокие темпы развития.
Сегодня в регионе реализуются масштабные экономические и социальные проекты, направленные на рост качества жизни каждой семьи. Национальные проекты, разработанные и принятые по поручению Президента РФ В.В. Путина, станут мощной платформой для развития на долгие годы вперёд.
Искренне желаю вам здоровья, благополучия, реализации намеченных планов! Пусть каждому из вас сопутствует удача во всех делах на благо нашей Удмуртии и всей России!
Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов
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