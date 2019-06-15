Уважаемые работники и ветераны здравоохранения республики!
Сердечно поздравляю вас с Днём медицинского работника! Ваша профессия – одна из самых древних и самых благородных. Она требует высочайшей ответственности, глубоких профессиональных знаний, особого чувства сострадания, невероятного терпения. Ведь вашим рукам доверена главная ценность — жизнь и здоровье граждан.
Развитие здравоохранения всегда было и остаётся одной из задач, определённых Президентом России как приоритетные. Реализация национального проекта «Здравоохранение» позволит не только обеспечить жителей высокотехнологичной профессиональной помощью, повысить уровень подготовки кадров, но и активно пропагандировать здоровый образ жизни.
Этот год в Удмуртии объявлен Годом здоровья. Принимая такое решение, мы ставили перед собой задачу уделить повышенное внимание сфере медицины. Только в 2019 году на все мероприятия в рамках национального проекта выделено порядка 3 млрд рублей, а это значит, что проводятся ремонты медучреждений, приобретается новое оборудование, внедряются современные технологии обслуживания пациентов, а значит и растёт качество оказания медицинской помощи как в городах, так и в районах республики. Государственные программы позволят усилить кадровый состав учреждений здравоохранения, постоянно повышать квалификацию сотрудников.
Дорогие друзья! В больницах, поликлиниках, ФАПах, амбулаториях и других учреждениях здравоохранения республики трудятся больше 6 тысяч врачей, почти 16 тысяч человек среднего и младшего медперсонала, фармацевты, провизоры. Накануне вашего профессионального праздника выражаю вам искреннюю признательность за высокое мастерство, за чуткость к пациентам и душевную щедрость.
Желаю успехов, благополучия, удовлетворения от работы, ставшей вашим призванием! Пусть удача сопутствует вам в созидательном труде и жизни!
Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов
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