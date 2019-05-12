Тепло и сердечно поздравляю вас с годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
Тяжёлые бои и победные залпы той страшной войны отгремели почти три четверти века назад. Но и сейчас в начале мая мы ежегодно вспоминаем своих дедов, в самых кровопролитных сражениях в человеческой истории защитивших родную землю, в труднейших условиях отстоявших независимость нашей Родины.
За Великую Победу страна заплатила миллионами человеческих жизней. Наша небольшая Удмуртия в суровые годы войны лишилась полутора сотен тысяч сыновей и дочерей, отправленных на фронт. Тяжело досталось то время и землякам, трудившимся на оборонных заводах, строительстве железной дороги, полях и фермах республики.
Особыми словами благодарности хочется вспомнить людей, которые в годы войны в конструкторских бюро разрабатывали новые виды вооружений. В их числе был и Михаил Тимофеевич Калашников. Вековой юбилей гения инженерной мысли мы с вами отметим в этом году.
Сегодняшнее поколение россиян всегда будет ощущать себя в долгу перед поколением ветеранов. Низкий вам поклон, дорогие друзья, за мир, за возможность свободно строить наше будущее. Искренне желаю вам крепкого здоровья, любви и внимания близких, благополучия, оптимизма и долгих лет жизни!
Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов
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