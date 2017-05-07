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Александр Бречалов поздравил ветеранов войны и труда

6 мая
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Nik 6421 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов поздравил ветеранов войны и труда

5 мая в Ижевске состоялось торжественное собрание в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К участникам встречи с приветственным словом обратился временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов.

Руководитель республики поздравил собравшихся с наступающим праздником и объявил минуту молчания в память о не вернувшихся с войны земляках.

"Сегодня в республике живут более 600 участников и инвалидов войны и 16,5 тысяч тружеников тыла. Для нас большая радость и честь видеть в этом зале большую группу ветеранов, приближавших памятный для нашего народа день 9 мая 1945 года", - сказал Александр Бречалов.

"Удмуртия была глубоким тылом. Но и наши земляки испили полную чашу горя и испытаний, выпавших на военное поколение. Германские войска перешли государственную границу СССР в 4 часа утра. Уже через час на Западной Украине принял свой первый и, к сожалению, последний бой военный летчик, воспитанник Ижевского аэроклуба Леонид Бутелин. Он сбил один немецкий бомбардировщик, а когда закончились боеприпасы, протаранил другой. Наш земляк пал смертью храбрых, совершив один из первых таранов в истории Великой Отечественной.

Всего на территории республики были сформированы 13 стрелковых, 9 артиллерийских, 8 авиационных дивизий. В действующую армию были призваны сотни тысяч жителей Удмуртии. Без малого половина из них не вернулась к родному порогу. Про них и их товарищей очень точно сказал в своем прекрасном стихотворении погибший на фронте в 22 года поэт Николай Майоров: «…Они ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы…». Пали в бою 50 тысяч воинов из республики, 72 тысячи пропали без вести во время боевых действий. 11 тысяч солдат умерли в госпиталях, ещё одна тысяча сгинула в немецких лагерях для военнопленных. Мы склоняем сегодня головы перед светлой памятью всех, чью жизнь унесла война", - подчеркнул врио Главы.

Он напомнил, что за годы Великой Отечественной войны более 100 наших земляков заслужили звание Героя Советского Союза, 20 стали полными кавалерами ордена Славы. Вместе с воинами из Удмуртии достойный вклад в общее дело Победы внесли и труженики тыла. Бесперебойно работали наши оборонные заводы.

Уже в начальный период войны республика приняла и разместила у себя более 20 крупных промышленных предприятий из западных районов страны. В их числе были Тульский оружейный и Подольский механический заводы, Киевский завод «Арсенал», Московский радиозавод имени Орджоникидзе и другие. Сделать это оказалось совсем не просто. Требовались жильё прибывшим рабочим и специалистам, производственные помещения, энергетические ресурсы. Но уже к началу 1942 года практически все эвакуированные заводы освоили выпуск продукции.

Достойный вклад внесло в дело Победы и удмуртское село. Хотя оно было, по сути, «обескровлено» массовой мобилизацией мужчин. Так, уже к середине августа 1941 года две трети механизаторов составляли женщины. Военные годы оказались неурожайными. Тем не менее, в 1941-1945 годах государству было сдано хлеба столько же, сколько за 7 предвоенных лет.

Настоящим трудовым подвигом, поистине народной стройкой стала прокладка железнодорожной линии Ижевск – Балезино длиной в 146 километров. Она должна была соединить две крупные железнодорожные магистрали страны. Эту дорогу также строили в основном селяне – женщины, подростки, пожилые люди. В районы были выданы разнарядки по людям. Много ручного труда, 12-часовой рабочий день, сильные морозы, снег, дождь и слякоть, нехватка еды – всё испытали эти мужественные люди.

В декабре 41-го стройка началась, а уже в октябре 1943 года строители отрапортовали Верховному Главнокомандующему о готовности сдать дорогу во временную эксплуатацию.

Александр Бречалов отметил, что правда о Великой Отечественной войне, память о Великой Победе и её цене являются нашим национальным богатством. "Крайне важная часть большой работы с людьми – настоящая, не показная (как говорится, от праздника до праздника) забота о ветеранах. Они заслужили достойное внимание к себе, и наш сыновний долг – его обеспечить. В последние годы были предприняты серьёзные меры по улучшению жилищных условий, социального и медицинского обслуживания участников войны, их вдов и иных льготных категорий граждан. Эта работа будет продолжена и впредь. При этом любые случаи бюрократизма, волокиты со стороны представителей органов власти при рассмотрении заявлений и просьб ветеранов я буду расценивать как аморальные, антигосударственные поступки", - заявил руководитель республики.

Александр Бречалов выразил уверенность, что Удмуртская Республика продолжит вносить достойный вклад в укрепление оборонного щита нашей страны. "Мы будем развивать экономику и социальную сферу нашего региона в интересах всех, кто живет в нашем краю", - сказал врио Главы.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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