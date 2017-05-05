Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов побывал в Республиканском госпитале для ветеранов и поздравил представителей старшего поколения с наступающим праздником.
"Через несколько дней мы будем праздновать 72-ю годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, - сказал руководитель республики, приветствуя ветеранов. - Для нас это самый главный и самый дорогой праздник. Примите слова благодарности за ваш подвиг, который вы совершили во время войны и позже, восстанавливая разрушенную экономику, промышленность, сельское хозяйство. Время меняется. Мы сейчас сталкиваемся с другими вызовами. Они так или иначе связаны с войной. Очень много желающих переписать историю. Очень много желающих усомниться в вашем великом подвиге. Наша задача - и моя лично, и Правительства, и тех, ради которых вы воевали - не дать этого сделать. Позвольте вас заверить, что и впредь мы с той же заботой будем относиться к вам, ветеранам, чтобы ваша жизнь была комфортной и окружена вниманием".
Врио Главы республики пожелал ветеранам здоровья и мирного неба над головой. Затем он ознакомился с условиями проживания в госпитале, побеседовал с пациентами и медперсоналом учреждения.
В торжественном мероприятии приняли участие руководитель следственного управления СК России по Удмуртской Республике Владимир Никешкин, исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы и Правительства Сергей Смирнов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Андрей Воздвиженский, другие официальные лица.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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