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Александр Бречалов поздравил с юбилеем Галину Кулакову

29 апреля
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Img 1944 Александр Бречалов поздравил с юбилеем Галину Кулакову

Врио главы Удмуртии поздравил с юбилеем многократную чемпионку мира и олимпийских игр Галину Алексеевну Кулакову. Открывая встречу, Александр Бречалов признался:

– Я волнуюсь, потому что с великой чемпионкой находиться на одной сцене - это большая честь. Учитывая мой интерес к спорту, для меня это особенно волнительно.

Встреча руководителя региона с Галиной Алексеевной состоялась сегодня, 29 апреля, на выставке «Туризм. Спорт. Отдых».

Александр Бречалов пообещал прославленной лыжнице возрождать спортивные традиции региона.

– Пока ждали начала, Галина Алексеевна Кулакова вспомнила, как на зимних олимпийских играх в 1988 году в Калгари наши знаменитые спортсмены из Удмуртии биатлонист Медведцев и лыжница Тихонова на двоих завоевали золотых медалей больше, чем сборная США – вся! – рассказал врио главы Удмуртии. – Учитывая опыт Галины Алексеевны и наше желание, мы просто обязаны возродить такие великие спортивные традиции и вернуть былую славу и лыжному, и биатлонному спорту Удмуртии и России!

Александр Бречалов пожелал имениннице в первую очередь здоровья и «не сбавлять оборотов», отметив: «У нас впереди с вами очень серьезные и амбициозные задачи».

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