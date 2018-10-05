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Александр Бречалов поздравил педагогов республики с Днём учителя

4 октября
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Сегодня в столичном Дворце культуры "Аксион" состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. Педагогов республики поздравил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Nik 1216 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов поздравил педагогов республики с Днём учителя

"Очень хочется, чтоб настал такой День учителя, когда мы с вами будем говорить только о победах и достижениях, - сказал руководитель региона, обращаясь к учителям. - Не будем говорить о проблемах, о том, что не хватает детских садов, яслей, школ, о зарплатах, об обеспеченности наших дошкольных и общеобразовательных учреждений... Пока это не так. Поэтому нам надо очень много работать - я имею в виду Команду Удмуртии, Государственный Совет, глав муниципальных образований. Нужна кратно более сильная экономика, нужны дополнительные налоговые поступления в бюджет. Мы этим занимаемся".

Александр Бречалов с любовью вспомнил свою классную руководительницу и высоко оценил роль педагога в жизни каждого человека: "По прошествии многих лет отчётливо понимаешь, что вы даёте не только те знания, которые определены программой или учебниками, вы по-настоящему даёте людям путёвку в жизнь".

В конце своего выступления Глава сказал: "Очень хочу вам пожелать, чтобы были здоровы ваши родные и близкие, чтобы те, ради которых вы живёте, ваши ученики, всегда возвращались к вам со словами благодарности. Вы этого заслужили".

Лучшим представителям отрасли он вручил государственные награды.

Собравшихся на торжество педагогов также поздравили заместитель Председателя Государственной Думы России Андрей Исаев, заместитель Председателя Правительства УР Анастасия Муталенко, министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Перед гостями с концертными номерами выступили театр танца «Розовый слон», ансамбль бального и эстрадно-спортивного танца «Реверанс», театр танца «Веснушки» и другие.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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