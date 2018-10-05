В Ижевске завершилась первая проектная сессия для молодёжи «Заряженный интенсив» **В течение трёх дней молодые люди со всей республики в оздоровительном центре «Берёзка» работали над...

Александр Бречалов дал советы по развитию своих проектов юным участникам сессии «Заряженный интенсив». **С 28 по 30 сентября в Удмуртии проходит проектная сессия «Зареяженный интенcив», на которой несколь...

#ЗаряженныйИнтенсив стартовал **В Удмуртии начала работу первая стратегическая сессия "Заряженный интенсив". В течение трёх дней в ...