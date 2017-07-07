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Александр Бречалов поздравил мусульман Удмуртии с праздником Ураза-Байрам

23 июня
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nik 5386 %d0%9f%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%b2 Александр Бречалов поздравил мусульман Удмуртии с праздником Ураза-Байрам

Накануне одного из самых главных праздников мусульман, который посвящён завершению поста Рамадан, временно исполняющий обязанности Главы республики Александр Бречалов направил поздравление в адрес муфтия Удмуртии, председателя Регионального духовного управления мусульман Фаиз-Хазрата Мухамедшина.

"В мусульманском календаре священный месяц Рамазан - самое ценное время для последователей Ислама, которые стремятся к совершенствованию по пути духовного роста, - сказано в обращении руководителя республики. - Время поста Ураза мусульмане проводили в трудах и молитве, дома и в мечетях, в своих повседневных заботах. И вот теперь наступает праздник Ураза-Байрам, когда уже сняты строгие запреты, а в мусульманских храмах совершаются торжественные богослужения, после которых духовные наставники вспоминают благие дела, отмеченные в местных общинах. Так пусть копилка добрых деяний Ижевского муфтията будет и впредь обильно пополняться".

Александр Бречалов пожелал мусульманам Удмуртии крепкого здоровья, семейного счастья, успехов и благополучия.

Он также направил поздравительную телеграмму Верховному муфтию, Председателю Центрального Духовного Управления мусульман России Шейху-уль-Ислам Талгату Сафа Таджуддину

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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