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Александр Бречалов поздравил известного учёного Юрия Перевощикова с юбилеем

23 января
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24 января в Центре национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки УР состоится творческая встреча с доктором экономических наук, заслуженным деятелем науки и техники республики Юрием Перевощиковым, приуроченная к 90-летию известного учёного. Поздравление в адрес юбиляра направил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

%d0%ae%d0%a1%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2 Александр Бречалов поздравил известного учёного Юрия Перевощикова с юбилеем

"Авторитетный учёный, талантливый организатор, Вы стояли у истоков экономической науки в Удмуртии и добились в этой сфере значительных успехов. Вы всю жизнь занимаетесь подготовкой высококвалифицированных кадров для нашей Удмуртии и всей России, передаёте свой богатый жизненный опыт талантливой молодёжи. Глубокого уважения заслуживает Ваша общественная деятельность, связанная с популяризацией науки и развитием национальной культуры и искусства", - сказано в поздравлении руководителя республики.

Александр Бречалов пожелал юбиляру "бодрости духа на долгие годы, здоровья, удачи и благополучия". Он выразил уверенность, что очередная встреча с читателями придаст учёному новый творческий импульс.

Фото - газета "Удмурт дунне".

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