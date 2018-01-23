"Авторитетный учёный, талантливый организатор, Вы стояли у истоков экономической науки в Удмуртии и добились в этой сфере значительных успехов. Вы всю жизнь занимаетесь подготовкой высококвалифицированных кадров для нашей Удмуртии и всей России, передаёте свой богатый жизненный опыт талантливой молодёжи. Глубокого уважения заслуживает Ваша общественная деятельность, связанная с популяризацией науки и развитием национальной культуры и искусства", - сказано в поздравлении руководителя республики.
Александр Бречалов пожелал юбиляру "бодрости духа на долгие годы, здоровья, удачи и благополучия". Он выразил уверенность, что очередная встреча с читателями придаст учёному новый творческий импульс.
Фото - газета "Удмурт дунне".
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