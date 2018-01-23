По нечищенным дорогам Удмуртии легче передвигаться на внедорожниках Выгодные условия приобретения автомобилей действуют в автосалонах Hyundai «КОМОС-Aвто». ...

Михаил Бабич и Максим Соколов обсудили вопросы транспортной безопасности в регионах ПФО 19 января 2018 года в Самаре полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском ...

Официально. Как зарегистрировать недвижимость за пределами Удмуртии Управление Росреестра по Удмуртии о регистрации прав по экстерриториальному принципу ...