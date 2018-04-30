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Александр Бречалов поздравил Галину Кулакову с днём рождения

29 апреля
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Сегодня Глава Удмуртии побывал в посёлке Италмас Завьяловского района и поздравил с днём рождения прославленную лыжницу Галину Кулакову с днём рождения.

Nik 4538 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов поздравил Галину Кулакову с днём рождения

Галина Кулакова – четырёхкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, Почётный гражданин Удмуртской Республики. Год назад, в день празднования юбилея известной спортсменки, Александр Бречалов и Галина Кулакова договорились о проведении в Ижевске лыжного марафона имени чемпионки.

В конце декабря прошлого года в Удмуртию приехали любители и профессионалы лыжного спорта из почти двух десятков российских регионов и Казахстана. В марафоне приняли участие Глава Удмуртии Александр Бречалов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, известные лыжники Максим Вылегжанин, Тамара Тихонова, биатлонист Иван Черезов и другие известные люди.

«Я очень рад, что Вы поддержали инициативу проведения марафона, думаю, у него хорошие перспективы, - сказал Глава, поздравляя спортсменку. – Уверен, он станет традиционным и выйдет на международный уровень. Сожалею, что в Вашем доме-музее сегодня впервые - здесь сосредоточена вся история Вашей жизни, Ваших побед. Предлагаю организовать передвижную выставку, чтобы о Вас узнали все желающие. Вы – человек-легенда».

Александр Бречалов пожелал Галине Алексеевне доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Komosmb suv

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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