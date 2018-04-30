Галина Кулакова – четырёхкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, Почётный гражданин Удмуртской Республики. Год назад, в день празднования юбилея известной спортсменки, Александр Бречалов и Галина Кулакова договорились о проведении в Ижевске лыжного марафона имени чемпионки.
В конце декабря прошлого года в Удмуртию приехали любители и профессионалы лыжного спорта из почти двух десятков российских регионов и Казахстана. В марафоне приняли участие Глава Удмуртии Александр Бречалов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, известные лыжники Максим Вылегжанин, Тамара Тихонова, биатлонист Иван Черезов и другие известные люди.
«Я очень рад, что Вы поддержали инициативу проведения марафона, думаю, у него хорошие перспективы, - сказал Глава, поздравляя спортсменку. – Уверен, он станет традиционным и выйдет на международный уровень. Сожалею, что в Вашем доме-музее сегодня впервые - здесь сосредоточена вся история Вашей жизни, Ваших побед. Предлагаю организовать передвижную выставку, чтобы о Вас узнали все желающие. Вы – человек-легенда».
Александр Бречалов пожелал Галине Алексеевне доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
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