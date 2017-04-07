Исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов в четверг, 6 апреля, провёл рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по УР Петром Фоминым. Во встрече также принял участие исполняющий обязанности Председателя Правительства УР Виктор Савельев.
Петр Фомин доложил о паводковой ситуации в регионе. Он сообщил, что ряд населённых пунктов республики весной ежегодно подтапливает. Все эти места известны специалистам Управления - посёлок Яган Малопургинского района, часть территории Первомайского района города Ижевска и село Докша Завьяловского района. Население подготовлено к сложной ситуации. С жителями проводится разъяснительная работа.
Глава Управления МЧС сказал, что ситуация находится под постоянным контролем. В связи с обильными снегопадами в течение зимнего периода этому вопросу уделяется особое внимание. Предусмотрены варианты временного размещения граждан на случай необходимости. Имеются в достаточном количестве автомобильная и аварийно-спасательная техника, плавсредства.
Исполняющий обязанности Главы Александр Бречалов потребовал быть всесторонне готовыми к ликвидации возможных последствий предстоящего половодья, держать постоянную связь с руководителями муниципальных образований для оперативного взаимодействия.
По информации пресс-службы Главы и правительства УР
Фото: udmurt.ru
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