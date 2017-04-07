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Александр Бречалов потребовал от МЧС быть всесторонне готовыми к предстоящему паводку

6 апреля
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B31edfd38561faf6cb0dc4594640de1e Александр Бречалов потребовал от МЧС быть всесторонне готовыми к предстоящему паводку

Исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов в четверг, 6 апреля, провёл рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по УР Петром Фоминым. Во встрече также принял участие исполняющий обязанности Председателя Правительства УР Виктор Савельев.

Петр Фомин доложил о паводковой ситуации в регионе. Он сообщил, что ряд населённых пунктов республики весной ежегодно подтапливает. Все эти места известны специалистам Управления - посёлок Яган Малопургинского района, часть территории Первомайского района города Ижевска и село Докша Завьяловского района. Население подготовлено к сложной ситуации. С жителями проводится разъяснительная работа.

Глава Управления МЧС сказал, что ситуация находится под постоянным контролем. В связи с обильными снегопадами в течение зимнего периода этому вопросу уделяется особое внимание. Предусмотрены варианты временного размещения граждан на случай необходимости. Имеются в достаточном количестве автомобильная и аварийно-спасательная техника, плавсредства.

Исполняющий обязанности Главы Александр Бречалов потребовал быть всесторонне готовыми к ликвидации возможных последствий предстоящего половодья, держать постоянную связь с руководителями муниципальных образований для оперативного взаимодействия.

По информации пресс-службы Главы и правительства УР

Фото: udmurt.ru

Метки: рабочие встречи паводок МЧС Пётр Фомин Александр Бречалов

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