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Александр Бречалов посетил ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта

18 апреля
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nik 4091 Александр Бречалов посетил ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта

В рамках рабочей поездки в Малопургинский район временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов посетил ветерана Великой Отечественной войны Кузнецову Александру Александровну и её золовку, участницу трудового фронта, Кузнецову Марию Степановну.

Александра Александровна родилась в 1919 году. Во время войны, с 1943 по май 1945 года служила зенитчицей в 361 зенитно-артиллерийском полку Карельского фронта. Награждена орденом Отечественной войны второй степени и юбилейными медалями.

Участнице трудового фронта Марии Степановне Кузнецовой 93 года. В период с 1942 по 1945 годы она работала наборщицей в Малопургинской типографии, после войны трудилась в Малопургинском райвоенкомате, а перед выходом на пенсию - в Малопургинском ЗАГСе.

Александр Бречалов подарил женщинам букеты цветов и ознакомился с условиями проживания ветеранов.

Врио главы региона подчеркнул, что ветеранам будет оказана всяческая поддержка и помощь республики.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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