Временно исполняющий обязанности Главы УР Александр Бречалов начал знакомиться с работой промышленных предприятий региона. В среду, 17 мая, руководитель региона побывал на Ижевском автозаводе.
Во время небольшой экскурсии по производственным площадям Александру Бречалову показали прессовое производство, сварочное, окрасочное и сборочное производство, а также цехи окраски и литья пластика.
Далее, врио Главы Удмуртии провёл рабочую встречу с руководителем завода Михаилом Рябовым, где стороны обсудили дальнейшие перспективы развития предприятия и производственные планы на текущий год.
В планах нынешнего года запустить производство новой модели - LADA Vesta SW/SW Cross. В прошлом году с конвейера Ижевского автомобильного завода сошло 96 250 автомобилей. В бюджеты всех уровней перечислено 1 546 391 тысяч рублей налогов.
Напомним, что с 2013 года на предприятии реализуется инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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