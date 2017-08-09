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Александр Бречалов посетил Храм живого звука в Глазовском районе

9 августа
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Якорным объектом проекта станет культурно-туристический парк «Донды Дор»

Nik 6202 (large) Александр Бречалов посетил Храм живого звука в Глазовском районе

8 августа временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов работал в Глазовском районе. С утра он направился в деревню Кочишево. Здесь с 2015 года реализуется проект «Храм живого звука». Это стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл». Цель, которую поставили организаторы перед собой, заключается в сохранении и актуализации современными средствами песенных, музыкальных традиций и иных элементов нематериальной культуры народов, проживающих в среднем течении реки Чепца, развитии традиции межнационального сотворчества.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, деревня Кочишево была выбрана не случайно. В этом многонациональном населённом пункте проживает много творческой и активной молодёжи. Именно она и стала основным двигателем этого необычного проекта. Была сформирована инициативная группа из местных жителей, которая выполнила большую часть работ. Селяне добровольно, после рабочего дня, трудились над созданием внутреннего убранства и оформлением будущего храма.

Теперь все желающие смогут посетить в деревне необычную экскурсию. Интерактивная инсталляция знакомит посетителей с песенными традициями народов севера Удмуртии, погружает в атмосферу обрядов, которые сопровождали человека на протяжении всей жизни. В первой комнате, посвящённой рождению, можно увидеть колыбели и зыбки, которым уже более ста лет. Здесь же расскажут и про историю деревни. В следующем зале Сандыр-дед знакомит со звуками детства. Под его руководством посетители храма изготавливают свистульки.

В храме можно увидеть воссозданный свадебный обряд северных удмуртов с его неповторимым колоритом и задорными свадебными песнями. На следующем этапе экскурсии сотрудники расскажут о рабочих инструментах, которые могут петь.

Глазовчане выиграли гранты благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Якорным объектом проекта станет культурно-туристический парк «Донды Дор». Он расположится в деревне Адам недалеко от Глазова, где уже имеется необходимая инфраструктура для приёма туристов – дорожные и коммунальные сети, заведения общепита, гостиницы и дома отдыха, лыжная база. Кроме того, на территории парка предполагается строительство биатлонного комплекса. Сегодня идут переговоры с потенциальным инвестором. В итоге должен появиться многофункциональный комплекс, рассчитанный на туристы, любители национальной культуры, спортсменов. Здесь можно будет проводить различные мероприятия – от фестивалей и ярмарок до свадеб.

Александр Бречалов осмотрел экспозиции музея, пообщался с сотрудниками. Он высоко оценил вклад жителей Глазовского района, отметив, что в республике необходимо поддерживать инициативы энтузиастов, повышающих привлекательность региона.

«Развитие ремёсел, объектов культуры и туризма, а также малого предпринимательства – это всё маленькие элементы роста всей нашей экономики», - сказал Александр Бречалов.

Руководитель республики также заметил, что помимо опоры на бюджетное финансирование социальные учреждения должны активнее ориентироваться на привлечение средств из внебюджетных источников. И такая задача ставится перед главами городов и районов - «мы должны научиться зарабатывать и привлекать средства».

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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