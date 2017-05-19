Сегодня исполняющий обязанности Главы региона встретился с представителями предприятий промышленно-эк...

Во время небольшой экскурсии по производственным площадям Александру Бречалову показали прессовое про...

До 20 мая можно подать заявку на участие в форуме «Сделано в Удмуртии». Регистрация идет на сайте htt...