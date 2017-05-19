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Александр Бречалов посетил АО "Концерн "Калашников"

18 мая
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По итогам 2016 года выручка Концерна «Калашников» увеличилась почти до 15,7 миллиардов рублей. Средняя заработная плата увеличилась на 25 процентов и составляет 40,8 тысячи рублей.

Nik 1855 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов посетил АО "Концерн "Калашников"

Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов побывал в Концерне «Калашников».

В первую очередь генеральный директор предприятия Алексей Криворучко показал врио Главы производство оружейного дивизиона. Александр Бречалов осмотрел процесс сборки стрелкового оружия, пообщался с рабочими и специалистами цеха. Ему продемонстрировали основные параметры стратегии акционерного общества до 2020 года.

Затем руководитель республики побывал в LEAN-лаборатории и ознакомился с ходом строительства центра инновационных технологий. Он также увидел процесс деятельности дивизиона инструментального производства и логистического центра.

В конце визита Александр Бречалов посетил испытательный центр предприятия, где ему показали образцы выпускаемой и разрабатываемой продукции. Здесь врио Главы побеседовал с известным российским биатлонистом, чемпионом мира и призёром Олимпийских игр Иваном Черезовым, ныне работающим в Концерне.

После ознакомления с производством Александр Бречалов провёл личную встречу с Алексеем Криворучко. Руководитель одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны подробно рассказал о реализации инвестиционного проекта по модернизации и реконструкции основных производственных активов.

Существенный рост экспорта стрелковой продукции и успешное завершение поставки управляемых ракет «Вихрь-1» для Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа позволили удвоить продажи предприятия по сравнению с 2015 годом. По итогам 2016 года выручка производственной площадки Концерна «Калашников» увеличилась почти в два раза до 15,7 миллиардов рублей. При этом в два раза увеличились объёмы производства. Средняя заработная плата увеличилась на 25 процентов и составляет 40,8 тысячи рублей. Этот показатель является одним из самых высоких в Ижевске и Удмуртской Республике.

Концерн является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95 процентов производства стрелкового оружия России, а также десятки видов другого вооружения, включая беспилотные летательные аппараты и катера военного и гражданского назначения. В 2017 году Концерн «Калашников» планирует начать выпуск страйкбольного привода, внешний вид, масса и материал которого будет повторять боевое оружие. Ведутся переговоры с крупнейшими игроками индустрии онлайн-игр и страйкбольного оружия.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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