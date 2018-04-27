В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подвели итоги прохождения сезона пиковых нагрузок на сети и обозначили задачи на 2018-2019г.г. 25 апреля 2017 года в Курске состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги прохождени...

Радио «Звезда» вещает в Ижевске на частоте 98,5 FM. В эфире радиостанции можно услышать информационно-познавательные и исторические программы, аудиокниги...

Подрядные организации будут защищать планы по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в региональном Миндортрансе Об этом объявил и.о. начальника КУ УР «Управтодор» Денис Рябов, курирующий реализацию проекта в регио...