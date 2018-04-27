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Александр Бречалов подвёл итоги рабочей поездки в Сюмси

26 апреля
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Глава Удмуртии Александр Бречалов подвёл итоги вчерашнего рабочего визита в Сюмсинский район.

0d9386ef15faec491cf55a7a16c42619 Александр Бречалов подвёл итоги рабочей поездки в Сюмси

"Поездка удалась, побывали на многих объектах, состоялись встречи с жителями и активом. Здесь есть социально ответственный бизнес, помогающий своей территории, что встречается не так часто. Да, есть и проблемы, их надо решать вместе за счёт поступающих в бюджет средств. Что-то сделаем в этом году, остальное отложим на более поздние сроки", - сказал руководитель региона.

Он отметил, что в муниципальном образовании немало объектов социальной инфраструктуры, требующих ремонта. Среди них - здания Орловского детского дома и детского сада в селе Кильмезь. Здесь необходимо заменить кровлю и укрепить фундамент.

Руководитель республики предложил уже в ближайшее время подготовить проект культурно-образовательного центра в Сюмсях. Детская школа искусств и библиотека сейчас занимают деревянные помещения. "Если будет проект нового здания, мы сможем участвовать в федеральной целевой программе или инвестиционной программе", - сообщил Глава.

К республиканским сельским спортивным играм в прошлом году в Сюмсях был построен спортивный комплекс. По разным причинам этот важный объект до сих пор не полностью введён в строй. Есть недоделки как на стадионе, так и в игровом зале. Александр Бречалов заявил, что даст поручение руководителю правительства разобраться в ситуации и устранить недостатки.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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