На своей странице в соцсетях руководитель Удмуртии рассказал о главных решениях последней недели:
Ключевые события последних 2-х недель - выезды с #КомандаУдмуртии в районы. Развивать республику мы можем только сообща с жителями, а потому основная цель поездок - пообщаться, выявить системные проблемы и расставить между ними приоритеты.
По итогам встреч разрабатываем план на 2018-2019 годы. Если есть проблемы, которые можно решить на месте, - решаем на месте. Ниже некоторые решения.
Дороги:
Внесли изменения в план по ремонту дорог на 2018 год. Отремонтируем дополнительно 3 участка: Сюрсовай - Вортчино, Порва - Старые Зятцы, Якшур-Бодья - Сюрсовай.
В деревне Порва Якшур-Бодьинского района по просьбе жителей поставили «лежачего полицейского» напротив автобусной остановки по ул.Мира и установили знаки. В этом году поменяем остановочный павильон.
В поселке Ува получили запрос на льготные проездные билеты. Администрация Увинского района совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства прорабатывают варианты и ведут переговоры с перевозчиками. Через 2 недели подготовим решение.
Поставили на контроль ремонт дороги Сеп - Пежвай Игринского района. Подрядчик отремонтирует ее по гарантии до конца июля 2017 года.
Засыпем щебнем дорогу Бадьярово - Кулак-Кучес Шарканского района в 2017 году.
Здравоохранение:
В некоторых районах практически нет возможности своевременно получить медицинскую помощь. Это системная проблема, решение которой мы поставили в приоритет на 2018-2019 годы. А пока в районах побывали диагностические передвижные модули. В Якшур-Бодьинском районе к специалистам передвижного ФАПа обратились 200 жителей района, в том числе 56 детей, в Красногорском районе - 215 человек, в том числе 123 ребенка, в Шарканском районе - 212 человек, в том числе 53 ребенка. Часть пациентов записали на дополнительное обследование к специалистам районной и республиканских больниц.
Врачи выездного ФАПа выявили потребность в стоматологическом лечении у 80 жителей Шарканского района, а в районной больнице только 2 государственных стоматолога. Они не успевают принять всех пациентов, поэтому на следующей неделе в район отправится 3 стоматолога из Ижевска.
В селе Дебы Красногорского района не работал медпункт: ставка фельдшера есть, но сотрудница в декретном отпуске. Нашли нового фельдшера, который выйдет в медпункт на постоянную работу уже в понедельник 24 июля.
Сельское и лесное хозяйство:
Получили запросы по поводу предоставления древесины для строительства и заготовки дров. В течение недели проработаем изменения в нормативные акты. Проблему решим.
Карта инвестиционных возможностей:
Дополнительно включили в Карту #ИнвестируйвУдмуртию предприятия «Первый сельскохозяйственный завод», Чуровской завод силикатных стеновых материалов, Собирательство лекарственных ягод и трав, деревня Старые Быги, Усадьба Тол Бабая, ООО «Факел». Будем презентовать инвесторам уже 1 августа!
Правопорядок:
Нашли и передали в правоохранительные органы контакты деятелей из Красногорского района, которые незаконно обналичивают материнский капитал. Начали проверки подобных организаций по всей республике.
Природные ресурсы:
На территории села Селты находятся сибиреязвенные скотомогильники времен Великой Отечественной войны. Вокруг санитарная зона радиусом 1 км, в которой невозможно проводить никакие работы. Просьба жителей - сократить зону до 50 метров.
В этом году выделим деньги на исследование территории, на их основе главный государственный санитарный врач РФ примет решение о радиусе зоны.
Проблемы в таких направлениях, как дороги, здравоохранение, очистные сооружения и газификация, системные и требуют детальной проработки. Их решение мы ставим в приоритет на 2018-2019 годы.
Помимо этого, отработали более 200 #ОбращенияГраждан. Более подробно о принятых решениях по конкретным проблемам будут информировать главы районов.
Фото: udmurt.ru
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