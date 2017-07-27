Александр Бречалов подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Решение о его регистрации комиссия примет в течение 10 дней. В соответствии с региональным законом о выборах главы УР Александр Бречалов для регистрации должен был собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Число таких подписей должно составлять семь процентов от общего числа указанных депутатов. Кандидат должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов не менее чем в трёх четвертях муниципальных районов и городских округов. Эти листы поддержки кандидата с подписями депутатов Александр Бречалов и сдал в ЦИК для регистрации кандидата.
– Я благодарен депутатам муниципалитетов за доверие и поддержку. Работать сообща, командой на благо региона – наша главная задача. Как того требует процедура, сегодня я также предложил свою «тройку» кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации. Это: глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда «Сообщество» Иван Черезов и Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, - сообщил Александр Бречалов.
Отметим, что в случае победы на выборах Главы Удмуртской Республики 10 сентября, Александр Бречалов должен выбрать одного из трех представленных кандидатов в Совет Федерации от Правительства региона.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.