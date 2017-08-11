9 августа в рамках рабочей поездки по северным районам Удмуртии Александр Бречалов работал в Дебёсском районе. Как сообщает пресс-служба руководства республики, визит начался с посещения предприятия индивидуального предпринимателя Владимира Серебренникова.
Предприниматель, владеющий придорожным кафе и автомастерской, рассказал руководителю Удмуртии о планах строительства шиномонтажа с автостоянкой и автомойки для большегрузов. Для этого участка федеральной трассы она может стать уникальным предложением, но требует инвестиций, достаточно весомых для частного семейного бизнеса.
Александр Бречалов одобрил данную инициативу. «Мы готовы поддержать бизнес, который чётко видит свой рынок и свои точки роста. Можно вести речь о привлечении льготных кредитов, об экспертной и методической поддержке нашей команды, ориентированной на развитие малого и среднего бизнеса. Но необходимо подготовить и представить бизнес-план, чтобы понимать системный эффект, который может получить район от развития этого предприятия», - прокомментировал врио Главы региона.
Следующим объектом, который посетил руководитель республики в Дебёсах, стал Парк культуры и отдыха «Чупчипал». Он создан общими усилиями жителей села на месте бывшего сада. В 2016 году после проведения в Дебёсах Второго Международного конкурса деревянной скульптуры парк назвали «Чупчипал», что в переводе означает «чепецкая сторона». Таким образом, в центральном парке Дебёс создавалась и функционирует сегодня выставка работ мастеров-резчиков из Удмуртии, России, а также из Королевства Дания.
Рассматривая галерею деревянных скульптур, Александр Бречалов, в частности, подчеркнул: «Парк просто потрясающий, производит незабываемое впечатление. Главное – он создавался жителями села. Спасибо, очень интересно».
Обстоятельный разговор состоялся в РДК во время встречи с общественностью района. В ходе встречи были определены проблемы и приоритеты, поставлены первоочередные задачи.
Основные вопросы, которые удалось обсудить селянам с руководителем республики, касались улучшения качества дорог, реализации программы газификации.
Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Ягвуково Захар Никифоров поинтересовался о перспективах строительства дороги Дебёсы-Шаркан. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачёв перечислил, какие дороги в районе планируется реконструировать в ближайшие годы. В этом списке – дороги регионального значения Бадзимошур – Котегурт, Дебёсы - Шаркан, Дебёсы – Уйвай и автомобильная дорога Заречная Медла – Удмуртский Лем. Он подчеркнул, что в список могут быть внесены коррективы. Министр рассказал о формуле «5-3-2», которая станет базой для формирования общего плана дорожных работ в регионе на 2018 год.
Селяне также проинформировали руководителя республики о плачевном состоянии деревянного здания школы в деревне Котегурт, построенной 60 лет назад. Александру Бречалову показали фотографию образовательного учреждения. Предложение котегуртцев – построить новую школу на 16 школьных мест с детским садом на 15 дошкольных мест.
«Это уже вторая школа на подпорках, которую я вижу за время рабочих поездок по районам. Безусловно, школа нужна. Со временем, возможно, мы сами начнём строить такие небольшие образовательные учреждения, не дожидаясь средств из федерального бюджета. Тем более, как утверждаете, что проект будущего здания уже имеется», - сообщил врио Главы Удмуртии.
Педагог-организатор детской юношеской спортивной школы, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, чемпион и призёр чемпионата СССР по спортивной ходьбе, обладатель Кубка СССР Валерий Сунцов сообщил, что практически половина состава сборной команды Удмуртии по лёгкой атлетике – это воспитанники ДЮСШ. С 2010 года федерация горного бега России ежегодно доверяет проведение Всероссийских соревнований в селе Дебёсы. Он обратился к Александру Бречалову с просьбой поддержать выдвижение кандидатуры села Дебёсы Удмуртской Республики для проведения Чемпионата Европы и мира среди юношей и девушек по горному бегу в 2018-2020 годах. Именитый спортсмен пригласил врио Главы Удмуртии принять участие в 17 этапе Гран-При России по горному бегу, который пройдёт в Дебёсах 18-19 августа.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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