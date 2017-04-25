Открывая совещание, руководитель региона Александр Бречалов отметил, что «события последних месяцев, произошедшие в России, а это в первую очередь, взрыв в метро Санкт-Петербурга, последующее задержание правоохранительными органами лиц, вынашивавших намерения совершить террористические акты в республиках Дагестан и Татарстан, городах Москве, Сочи, Екатеринбурге и в ряде других городов, убедительно свидетельствуют, что угрозы безопасности Российской Федерации сохраняются. Поэтому расслабляться и терять бдительность нам нельзя».
«Мы готовимся к проведению праздничных мероприятий, в которых примет участие большое количество людей (День Весны и Труда, 72-я годовщина Победы в Великой отечественной войне). Эти праздники любят в России и отмечают всенародно, особенно День Победы, поэтому необходимо принять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность граждан на территории республики, не испортив праздничное настроение людям», - отметил врио Главы УР.
О готовности имеющихся сил и средств к проведению праздничных мероприятий доложили представители силовых структур. Руководители правоохранительных органов проинформировали о том, что в предпраздничные и праздничные дни сотрудники их ведомств переходят на усиленный вариант несения службы, а также рассказали о результатах проведённых оперативных проверок мест массовых мероприятий и праздничных гуляний, критически важных и потенциальных объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, будет организовано постоянное дежурство противопожарных и аварийных служб, машин скорой медицинской помощи вблизи мест проведения массовых мероприятий.
Второй вопрос повестки заседания касался аспектов профилактической работы с молодёжью республики. Здесь упор был сделан на проведении досуговых и спортивных мероприятий. Эти направления работы с молодым поколением, по мнению членов антитеррористической комиссии, являются одной из эффективных мер профилактики детской преступности, распространению проявлений терроризма и экстремизма в молодёжной среде.
По словам докладчиков, более 70 процентов обучающихся в образовательных учреждениях республики занимаются в различных кружках, спортивных секциях, посещают клубы и центры по месту жительства. В Удмуртии свою деятельность осуществляют 70 аккредитованных спортивных федераций по 74 видам спорта, действуют 66 спортивных школ, в том числе 13 из них – олимпийского резерва. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 472,4 тыс. человек (для сравнения в 2012 году эта цифра была – 398,4 тыс. чел.).
В 2016 году на территории региона было проведено 39 федеральных массовых общедоступных спортивных мероприятий с охватом 43 тыс. человек, реализовано 15 детско-юношеских физкультурно-спортивных проектов (свыше 29 тыс. чел.).
В республике работает 31 центр тестирования ГТО, участниками тестирования стали более 10,8 тыс. жителей Удмуртии, из них 4 664 человека сдали нормативы ГТО.
Большую роль в организации досуговой деятельности детей, подростков и молодёжи играют молодёжные, детские и национально-культурные общественные объединения, волонтёрские отряды, формирования патриотической направленности, студенческие отряды.
Вместе с тем, на совещании было отмечено, что помимо проведения организованных досуговых мероприятий в деле профилактики необходимо обратить внимание на работу с молодёжью в социальных сетях и Интернете. Не секрет, что террористические и иные организации деструктивного толка ведут активную работу с молодым поколением именно через глобальную информационную сеть.
Как сказал на заседании Александр Бречалов, это очень важное и сложное направление. «Я ранее уже ставил задачу перед членами Правительства – активнее работать в социальных сетях, чтобы жители республики знали, что делается в регионе. К примеру, тех цифр, которые были озвучены сегодня руководителями министерств, работающих с молодёжью, нет в пространстве Интернета. А работа проведена большая, и об этом люди тоже должны быть проинформированы. Поэтому нам предстоит за 2-3 ближайших месяца наладить эту работу», - подчеркнул врио Главы УР и ещё раз призвал коллег активизировать свои усилия в этом направлении.
Подводя итоги встречи исполняющий обязанности Главы региона заявил, что «излишне говорить о важности рассмотренных сегодня вопросов. Убедительная просьба на будущее к докладчикам - тщательнее готовиться к своим выступлениям, чтобы было коротко, по существу дела и с наглядными презентациями, отражающими основные моменты и цифры».
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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