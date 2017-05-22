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Александр Бречалов назвал формализмом прошедшую оптимизацию штата госслужащих

22 мая
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Врио главы Удмуртии прокомментировал предварительные итоги проверки экспертной группы Минфина России.

Nik 4599 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов назвал формализмом прошедшую оптимизацию штата госслужащих

Александр Бречалов прокомментировал предварительные итоги проверки экспертной группы Минфина России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В понедельник на аппаратном совещании и.о. министра финансов УР Станислав Евдокимов доложил о предварительных результатах проверки, проводимой в министерствах и ведомствах региона рабочей группой из Министерства финансов Российской Федерации. Он отметил, что проверка затронула 13 крупных министерств и ведомств республики. Основная претензия федерального центра состоит в том, что при устойчивой доходной базе в Удмуртии неэффективно расходуются бюджетные средства.

В частности, проверяющие отметили, что в республике раздута сеть органов государственной власти, подведомственных учреждений, функции в которых очень часто дублируются. Всё это приводит к снижению управляемости и снижению эффективности бюджетных расходов.

По мнению экспертной группы, необходимо пересмотреть систему социальных выплат на предмет нуждаемости и адресности. То есть помощь со стороны бюджета должна быть оказана тем, кто в ней действительно нуждается.

Есть существенные резервы в работе с доходами, особенно в части имущественного комплекса. Нужно привести в порядок кадастровую оценку имущества и земельных участков – по отдельным направлениям она значительно занижена. И вторая часть – работа с бесхозным незарегистрированным имуществом. В республике около 260 таких объектов, которые функционируют и получают доходы, но не платят налоги в бюджет.

Также отмечается неэффективность использования бюджетных средств по отдельным направлениям: дорожному хозяйству, строительству и предоставлению субсидий юридическим лицам. В Удмуртии имеется около 700 незавершённых объектов строительства, по которым идёт распыление бюджетных денег и наблюдается увеличение их стоимости.

После аппаратного совещания временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии прокомментировал итоги проверки экспертной службы журналистам.

Он подчеркнул, что итоговый акт будет гораздо жёстче, и он будет представлен в Правительство РФ, Счётную палату России и по ряду моментов, возможно, в Генпрокуратуру.

«По предварительным результатам первая задача, которую необходимо решить, это ещё раз внимательно посмотреть на организационно-штатную структуру аппарата государственных служащих. Мы здесь уверенно лидируем в ПФО по количеству чиновников на 1000 населения и одни из лидеров в России. Нам указали на то, что прошедшая оптимизация – сокращение на 10 процентов – не дали бюджетного эффекта, что это был формализм. И это уже не рекомендация, а практически требование со стороны федерального центра.

У нас много ведомств дублируют функции, у нас масса подведомственных организаций и много проектов, подвешенных на бюджет. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа по данному направлению», - сказал Александр Бречалов.

Врио добавил, что по бесхозным объектам и объектам незавершённого строительства тоже будет приниматься соответствующие решения.

«Как вы видите, по всем озвученным направлениям мы вынуждены формировать рабочие группы, поскольку не всегда мои коллеги трезво и объективно смотрят на ситуацию. К сожалению, будет ещё много нарушений. Но я уверен, что мы сейчас мобилизуемся и все-таки начнём работать эффективнее. У меня нет в этом сомнений. Мероприятия, которые направлены на оздоровление финансовой составляющей развития УР, мы обязательно проведём», - резюмировал руководитель региона.

Результатом работы экспертной группы станет подготовка конкретного плана действий по финансовому оздоровлению республики, который будет представлен в федеральный центр.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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