В Ижевске энергетики проведут гидравлические испытания магистральных теплосетей...

20 мая ушел из жизни Александр Волков – первый Президент Удмуртии, член Совета Федерации Федерального...

Прощание с бывшим президентом республики, скончавшимся 20 мая, пройдет в Свято-Михайловском соборе...

Церемония будет открытой, чтобы попрощаться с бывшим президентом Удмуртии смогли жители республики. ...