Александр Бречалов прокомментировал предварительные итоги проверки экспертной группы Минфина России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
В понедельник на аппаратном совещании и.о. министра финансов УР Станислав Евдокимов доложил о предварительных результатах проверки, проводимой в министерствах и ведомствах региона рабочей группой из Министерства финансов Российской Федерации. Он отметил, что проверка затронула 13 крупных министерств и ведомств республики. Основная претензия федерального центра состоит в том, что при устойчивой доходной базе в Удмуртии неэффективно расходуются бюджетные средства.
В частности, проверяющие отметили, что в республике раздута сеть органов государственной власти, подведомственных учреждений, функции в которых очень часто дублируются. Всё это приводит к снижению управляемости и снижению эффективности бюджетных расходов.
По мнению экспертной группы, необходимо пересмотреть систему социальных выплат на предмет нуждаемости и адресности. То есть помощь со стороны бюджета должна быть оказана тем, кто в ней действительно нуждается.
Есть существенные резервы в работе с доходами, особенно в части имущественного комплекса. Нужно привести в порядок кадастровую оценку имущества и земельных участков – по отдельным направлениям она значительно занижена. И вторая часть – работа с бесхозным незарегистрированным имуществом. В республике около 260 таких объектов, которые функционируют и получают доходы, но не платят налоги в бюджет.
Также отмечается неэффективность использования бюджетных средств по отдельным направлениям: дорожному хозяйству, строительству и предоставлению субсидий юридическим лицам. В Удмуртии имеется около 700 незавершённых объектов строительства, по которым идёт распыление бюджетных денег и наблюдается увеличение их стоимости.
После аппаратного совещания временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии прокомментировал итоги проверки экспертной службы журналистам.
Он подчеркнул, что итоговый акт будет гораздо жёстче, и он будет представлен в Правительство РФ, Счётную палату России и по ряду моментов, возможно, в Генпрокуратуру.
«По предварительным результатам первая задача, которую необходимо решить, это ещё раз внимательно посмотреть на организационно-штатную структуру аппарата государственных служащих. Мы здесь уверенно лидируем в ПФО по количеству чиновников на 1000 населения и одни из лидеров в России. Нам указали на то, что прошедшая оптимизация – сокращение на 10 процентов – не дали бюджетного эффекта, что это был формализм. И это уже не рекомендация, а практически требование со стороны федерального центра.
У нас много ведомств дублируют функции, у нас масса подведомственных организаций и много проектов, подвешенных на бюджет. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа по данному направлению», - сказал Александр Бречалов.
Врио добавил, что по бесхозным объектам и объектам незавершённого строительства тоже будет приниматься соответствующие решения.
«Как вы видите, по всем озвученным направлениям мы вынуждены формировать рабочие группы, поскольку не всегда мои коллеги трезво и объективно смотрят на ситуацию. К сожалению, будет ещё много нарушений. Но я уверен, что мы сейчас мобилизуемся и все-таки начнём работать эффективнее. У меня нет в этом сомнений. Мероприятия, которые направлены на оздоровление финансовой составляющей развития УР, мы обязательно проведём», - резюмировал руководитель региона.
Результатом работы экспертной группы станет подготовка конкретного плана действий по финансовому оздоровлению республики, который будет представлен в федеральный центр.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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