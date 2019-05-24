Удмуртия подписала два соглашения на третьем заседании Совета по межрегиональному взаимодействию в формате «Волга-Янцзы». Оба документа носят рамочный характер и предполагают сотрудничество Правительства Удмуртской Республики с Народными правительствами провинции Сычуань и города Чунцин в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.
«Рынки Китая масштабны и отличаются широким ассортиментом различных товаров. Они уникальны и тем, что онлайн торговля превышает оффлайн. В ближайшее время мы совестно с РЭЦ запустим проект по выходу местных предприятий на внутрикитайские маркетплейсы с помощью Харбинской бондовой зоны. Наши предприятия смогут успешно конкурировать на онлайн-полках китайских магазинов», - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Стоит отметить, что Китай занимает 11-е место в рейтинге стран, импортирующих продукцию из Удмуртской Республики. В частности, в Поднебесную экспортируются пиломатериалы, мебель, крепкий алкоголь, металлы. По итогам первого квартала 2019 года экспорт товаров из Удмуртии вырос на 43%. Потенциалом несырьевого экспорта обладают несколько позиций - льноволокно, титан, ДСП, крепкие спиртные напитки, кондитерские изделия с длительным сроком хранения, мороженое, субпродукты, пельмени.
По словам Главы Удмуртии, региональные предприятия обладают успешным опытом по выводу продукции на китайский рынок. Например, АО «Воткинская Промышленная Компания» осуществляет экспортные поставки детских товаров и мебели под брендом Polini, ведёт активное сотрудничество с крупнейшими заводами-производителями бытовой техники и промышленного оборудования.
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.