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Александр Бречалов: Наша цель - обеспечить качественные и безопасные дороги

15 августа
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Удмуртия имеет возможность в будущем претендовать на дополнительное финансирование для реализации федерального проекта

Nik 5588 Александр Бречалов: Наша цель - обеспечить качественные и безопасные дороги

Удмуртия имеет возможность в будущем претендовать на дополнительное финансирование для реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт во время своего визита в Удмуртию, передает пресс-служба руководства республики.

Реализация проекта обсуждалась на аппаратном совещании при врио главы Удмуртии. По словам руководителя региона, с начала реализации проекта проведена большая работа. Организовано казначейское сопровождение, создана рабочая группа по вопросам дорожного хозяйства, общественная организация «Дорожный контроль», которые активно участвуют в надзоре за ремонтом и содержанием дорог.

«Надо сказать, что у нас не всё ещё получается, но оценка главы Росавтодора Романа Старовойта очень позитивная. За четыре месяца нам удалось перезагрузить информационное поле в отношении Удмуртии. Сейчас на совещаниях звучат хорошие отзывы. Мы в числе тех, кому на реализацию этой программы могут быть выделены дополнительные средства. Это результат нашей совместной работы с людьми», - отметил Александр Бречалов.

Внимание предстоит уделить ценообразованию и проектированию, что должно привести к существенной экономии при строительстве и ремонте дорог.

«Будем перепроектировать по некоторым направлениям. Мы вправе рассчитывать на 20 процентов экономии. У нас на 2018 год запланировано 18 контрактов. Это огромная цифра. Нам нельзя расслабляться, всё только начинается. Наша цель — обеспечить безопасные и качественные дороги, но за разумные деньги», — подчеркнул Александр Бречалов.

Всего в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году в республике предусмотрена реконструкция 4 объектов федерального и 56 объектов регионального значения. За счет экономии в Ижевске дополнительно отремонтируют 4 участка дороги. Общая готовность объектов составляет сегодня более 80 процентов. На основных объектах работы должны завершить к концу августа, а на дополнительных — к 1 октября.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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