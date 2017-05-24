Во вторник врио Главы УР Александр Бречалов встретился с представителями Удмуртского республиканского...

В Ижевске утвержден Реестр остановок транспорта общего пользования. ...

23 мая глава Ижевска Юрий Тюрин встретился с Павлом Тимцом, руководителем компании «Крытые парки аттр...

После сдачи крови футболисты подписали символ донорской эстафеты – красное сердце, а также мяч добрых...