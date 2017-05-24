Главная » Общество » Александр Бречалов: Наша общая задача - наладить партнёрские отношения

Александр Бречалов: Наша общая задача - наладить партнёрские отношения

23 мая
0

Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов встретился с представителями Удмуртской торгово-промышленной палаты и Лиги общественных объединений предпринимательства республики

Nik 5231 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов: Наша общая задача - наладить партнёрские отношения

В продолжение серии встреч с деловыми сообществами региона сегодня врио Главы Удмуртии Александр Бречалов в течение двух часов общался с представителями Удмуртской торгово-промышленной палаты и Лиги общественных объединений предпринимательства республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"Первым делом хочу сказать о принципах нашего взаимодействия, а потом мы с вами перейдём в формат "вопрос-ответ" и постараемся обсудить максимальное количество ваших проблем, - таким предложением открыл очередную встречу с бизнесменами Александр Бречалов. - Я всегда подчёркиваю: у власти и предпринимателей должны быть открытые партнёрские отношения. Это означает, что мы сообща решаем задачи, поддерживаем инициативы, развиваем республику.

Второе - такой подход говорит о том, что к вам не может прийти чиновник и в "добровольно-принудительном" порядке просить вас о помощи. Мы не отказываемся от вашего участия в решении дел. Считаю, что у нас бизнес и так социально ответственный. Предприниматели создают рабочие места и платят налоги. Всё остальное должно идти от сердца. А главы районов, городов, министры обязаны не деньги собирать у вас, а справляться со своими задачами за счёт повышения эффективности своей деятельности. Мы к этому будем стремиться".

Разговор предпринимателей с руководителем республики получился искренним и доверительным. Участники встречи успели задать десятки вопросов самого разного характера, начиная от трудностей с переходом на использование новых кассовых аппаратов, так называемых онлайн-касс, продолжая темой обучения кадров и мотивирования персонала, заканчивая проблемами организации технического осмотра автомобилей и размером транспортного налога.

Александр Бречалов во время общения с предпринимателями не раз повторил, что только совместная работа может принести реальный результат. Он сообщил, что на днях будет подписан Указ о формировании организационного комитета по подготовке к столетию удмуртской государственности. Врио Главы выразил надежду, что бизнес-сообщества региона не останутся в стороне от этого большого и важного дела.

"Ведь вы работаете на земле, работаете с людьми. Очень важно, чтобы вы свои инициативы донесли до нас, до моих помощников. Вот сегодня мы очень конструктивно поработали. Прошу вас всех сформулировать свои предложения, определить приоритеты и передать нам. И, конечно, предлагаю вам принять участие в мероприятиях в рамках Дня предпринимателя, где можно найти ответы на многие ваши вопросы", - сказал Александр Бречалов.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Бизнесмены «Деловой России» озвучили врио главы Удмуртии предложения по развитию региона
24 мая
Во вторник врио Главы УР Александр Бречалов встретился с представителями Удмуртского республиканского...
В Ижевске остановки общественного транспорта закрепили за предпринимателями и коммунальщиками
23 мая
В Ижевске утвержден Реестр остановок транспорта общего пользования. ...
Инвесторы из Санкт-Петербурга заинтересованы в развитии городских парков Ижевска
23 мая
23 мая глава Ижевска Юрий Тюрин встретился с Павлом Тимцом, руководителем компании «Крытые парки аттр...
Руслан Нигматуллин и игроки ФК «Зенит-Ижевск» стали донорами крови
23 мая
После сдачи крови футболисты подписали символ донорской эстафеты – красное сердце, а также мяч добрых...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо