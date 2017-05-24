В продолжение серии встреч с деловыми сообществами региона сегодня врио Главы Удмуртии Александр Бречалов в течение двух часов общался с представителями Удмуртской торгово-промышленной палаты и Лиги общественных объединений предпринимательства республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
"Первым делом хочу сказать о принципах нашего взаимодействия, а потом мы с вами перейдём в формат "вопрос-ответ" и постараемся обсудить максимальное количество ваших проблем, - таким предложением открыл очередную встречу с бизнесменами Александр Бречалов. - Я всегда подчёркиваю: у власти и предпринимателей должны быть открытые партнёрские отношения. Это означает, что мы сообща решаем задачи, поддерживаем инициативы, развиваем республику.
Второе - такой подход говорит о том, что к вам не может прийти чиновник и в "добровольно-принудительном" порядке просить вас о помощи. Мы не отказываемся от вашего участия в решении дел. Считаю, что у нас бизнес и так социально ответственный. Предприниматели создают рабочие места и платят налоги. Всё остальное должно идти от сердца. А главы районов, городов, министры обязаны не деньги собирать у вас, а справляться со своими задачами за счёт повышения эффективности своей деятельности. Мы к этому будем стремиться".
Разговор предпринимателей с руководителем республики получился искренним и доверительным. Участники встречи успели задать десятки вопросов самого разного характера, начиная от трудностей с переходом на использование новых кассовых аппаратов, так называемых онлайн-касс, продолжая темой обучения кадров и мотивирования персонала, заканчивая проблемами организации технического осмотра автомобилей и размером транспортного налога.
Александр Бречалов во время общения с предпринимателями не раз повторил, что только совместная работа может принести реальный результат. Он сообщил, что на днях будет подписан Указ о формировании организационного комитета по подготовке к столетию удмуртской государственности. Врио Главы выразил надежду, что бизнес-сообщества региона не останутся в стороне от этого большого и важного дела.
"Ведь вы работаете на земле, работаете с людьми. Очень важно, чтобы вы свои инициативы донесли до нас, до моих помощников. Вот сегодня мы очень конструктивно поработали. Прошу вас всех сформулировать свои предложения, определить приоритеты и передать нам. И, конечно, предлагаю вам принять участие в мероприятиях в рамках Дня предпринимателя, где можно найти ответы на многие ваши вопросы", - сказал Александр Бречалов.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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