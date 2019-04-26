В своём выступлении Александр Владимирович подчеркнул, что в настоящее время регион находится в активной фазе самого важного для республики процесса - реализации национальных проектов.
Он сделал акцент на тех из них, которые касаются развития экономики. Это «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости».
— Наша миссия, - заявил руководитель региона, - создание в республике самодостаточной и стабильной экономики, формирование благоприятной среды для роста и акселерации бизнеса, для притока прямых инвестиций в регион. Без развития экономики невозможно и развитие социальной сферы, создание развитой инфраструктуры, выполнение всех социальных обязательств перед людьми.
Предлагаем основные выдержки из доклада Главы Удмуртии.
Открытый диалог
Минувший год был ознаменован для Правительства и жителей Удмуртии началом открытого и конструктивного диалога. Возможно, впервые за длительное время у людей сформировалось понимание того, что функционал власти — это, в том числе, решение проблем и проработка запросов населения. Важно выстраивать взаимодействие с общественными объединениями, Общественной палатой, Общероссийским народным фронтом, профсоюзами и повышать качество работы с обращениями граждан. Наша задача - систематизировать работу и обеспечить быстрое реагирование на каждый запрос гражданина.
ФИНАНСЫ
Доходы консолидированного бюджета в 2018 году - 85 млрд 441 млн рублей (на 6 млрд 935 млн руб. больше по сравнению с 2017 годом). 67 млрд 137 млн рублей - налоговые и неналоговые доходы (на 4 млрд 13 млн руб. больше по сравнению с 2017 годом.
Стабильно продолжают расти налоговые поступления, в 2018 году с территории республики собрано 218 млрд 340 млн руб. налоговых доходов, прирост составил целых 50 млрд руб. по сравнению с 2017 годом. Сумма налоговых доходов, зачисленных в консолидированный бюджет Удмуртии в 2018 г. составила 60 млрд 949 млн руб, что на 3 млрд 858 млн руб. больше уровня 2017 г.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2018 году составили 18 млрд 287 млн рублей, что на 3 млрд 919 млн рублей больше запланированного объёма средств на 2018 г. и на 3 млрд 120 млн рублей больше по сравнению с уровнем 2017 г. В 2019 году ожидаем 19 млрд 590 млн рублей.
Бюджет на реализацию национальных проектов в 2019 году 6 млрд 450 млн рублей - из федерального бюджета на реализацию национальных проектов (из суммы 19 млрд 590 млн рублей). 5 млрд 850 млн рублей Удмуртия получит из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
3 млрд 450 млн рублей предусмотрено в региональном бюджете. Всего: 15 млрд 750 млн рублей.
Расходы бюджета по итогам 2018 г. 83 млрд 726 млн рублей, что на 5 млрд 409 млн больше уровня 2017 года. При этом, доля социальных расходов в бюджете выросла и составила 73%, в 2017 году этот же показатель был равен 69%.
Существенно, на 5 млрд 128 млн руб., вырос фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и составил 37 млрд 500 млн рублей в 2018 году. ** Государственный долг на 1 января 2019 года составил 47 млрд 14 млн рублей. За год нам удалось сократить госдолг на 1 млрд 926 млн рублей. В перспективе к 1 января 2020 года сократить госдолг республики ещё на 971 млн рублей, до 46 млрд 43 млн рублей.
При этом расходы на обслуживание госдолга составили в 2018 г. 2 млрд 269 млн рублей, что на 1 млрд 46 млн руб. меньше уровня 2017 г. Значительная экономия на обслуживании госдолга достигнута за счёт досрочного погашения и рефинансирования кредитов под более низкую процентную ставку с 9,2% до 7,66%.
Главная задача на 2019 год обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртии к уровню 2018 года не ниже уровня инфляции. В целом, в результате проведения мероприятий по оздоровлению государственных финансов (рост доходов и оптимизация расходов) и сокращению государственного долга за 2018 год сэкономлено 3 млрд 91 млн рублей. Указанные средства направлены на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, обеспечение роста минимального размера оплаты труда и решение первоочередных социально значимых вопросов.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
В 2018 году продолжена работа по оптимизации государственного имущества. В 209 млн рублей оценивается доход от реализации в 2018 году и первом квартале 2019 г. неиспользуемого имущества. По состоянию на 1 апреля 2019 г. уже реализовано 284 объекта, ещё 215 объектов будут реализованы до конца первого полугодия.
Всего по результатам инвентаризации выявлено 2272 неиспользуемых объектов недвижимого имущества, из них 761 объект уже вовлечён в хозяйственный оборот либо списан).
Примеры
В Ижевске в 2019 году одно из заброшенных зданий, находящееся на территории действующего завода «Буммаш» превратится в современный бизнес-центр. Корпус простаивал с 2006 года и ежегодно приносил бюджету более 3 млн рублей убытков на содержание объекта.
В феврале 2019 года мы подписали соглашение о сотрудничестве с ПАО «Промсвязьбанк», который в августе станет первым арендатором и откроет Сервисный центр.
Благодаря этому Удмуртия получит: 400 новых рабочих мест, 18 млн 700 млн рублей налоговых отчислений в год, 1 млн 900 млн рублей чистой прибыли в год от арендных платежей.
Второй и наиболее яркий пример эффективной работы с государственным имуществом - продажа имущества Ижевских электрических сетей. Компания Россети по поручению Президента России уже не первый год консолидирует электросетевые активы в стране, внедряет единые принципы оперативно-технологического управления и инновационные технологии в электросетевом комплексе.
28 декабря 2018 года ПАО «Россети» завершило приобретение первой части имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей». Важное условие соглашения - приём на работу всего персонала с сохранением штатной численности и заработной платы.
В результате, в городской бюджет поступили средства в размере 2 млрд 600 млн руб. Благодаря этому появилась возможность провести ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры.
За 2019-2020 годы отремонтируем 709 объектов социальной инфраструктуры, из которых 503 объекта образования, 126 объектов здравоохранения,4 ветеринарных лаборатории, 70 объектов культуры и 7 объектов для занятия спортом.
На ремонт суммарно будет направлено более 3 млрд 780 млн рублей. Это беспрецедентный по своим масштабам проект.
Соглашение с компанией «Россети» также определит и развитие электросетевого комплекса Удмуртии на ближайшие 11 лет. Это примерно 23 млрд 900 млн рублей инвестиций в развитие электросетей Удмуртии.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В 2018 году прошёл очередной этап сокращения численности государственных служащих. Предельная штатная численность сокращена на 161 единицу, в том числе 39 должностей «заместитель министра» и «заместитель руководителя ведомства». Экономия бюджета составила 106 млн 200 тыс. руб.
На 64 единицы сократилось количество государственных и муниципальных учреждений. Годовая экономия на содержании бюджетной сети - 679 млн 800 тыс. рублей.
ЭКОНОМИКА
В 2018 году валовый региональный продукт составил 600 млрд рублей. Рост порядка 43 млрд 800 млн руб. по отношению к 2017 году. Внешнеторговый оборот составил 785 млн долл. США, рост - 166 млн долл. США по отношению к 2017 году. Рост зафиксирован впервые за последние 5 лет.
В 2018 году Удмуртия стала одним из лидеров по приросту инвестиций в основной капитал среди регионов Приволжского федерального округа (3-е место делит с Марий Эл). Инвестиции в основной капитал составили порядка 98 млрд рублей, рост - 14 млрд 200 млн руб. по отношению к 2017 году. Это самый высокий результат за последние 5 лет.
Объём отгруженных товаров собственного производства в 2018 году составил более 656 млрд 700 млн рублей, рост почти на 100 млрд руб. Оборот розничной торговли вырос на 12 млрд 100 млн руб. и составил в 2018 году 233 млрд 500 млн рублей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Государственная поддержка на развитие села в 2018 году составила 3 млрд 300 млн руб., из них более 2 млрд рублей направлено на прямую финансовую поддержку фермеров.
Удмуртия уверенно удерживает лидирующие позиции по производству молока в стране. По итогам 2018 года валовое производство молока составило 701 тыс. 400 тонн, что выше уровня 2017 года на 3,6 %. Объёмы экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2018 году составили 2 млн 400 долл. США.
Экспорт в Китай
В марте 2019 года «КОМОС ГРУПП» подписали контракт на поставку первой партии молочной продукции в КНР. И теперь каждый месяц по 500 тонн молочной продукции и 40 тонн мороженого, произведённого в Удмуртии, будут отправляться в Китай.
Сегодня 466 компаний Удмуртии - экспортёры.
Центр поддержки экспорта Удмуртии вошёл в ТОП-10 лучших в стране. Удмуртия в прошлом году стала пилотным регионом по внедрению экспортного акселератора.
Всего в 2018 году поддержку получили 210 экспортно-ориентированных малых и средних предпринимателей.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Вклад промышленности в экономику Удмуртии составляет около 48%. Индекс промышленного производства за 2018 год составил 102,5%, в 2017 г. - 100,2%. Рост обеспечен за счёт увеличения объёмов предприятий обрабатывающих производств.
Объём производства предприятий оборонно-промышленного комплекса составил 132 млрд рублей. При этом, доля гражданской продукции - 18 %, или 23 млрд 800 млн руб.
На особом контроле: Ижметмаш и Камбарский машиностроительный завод.
В настоящее время на ижевском предприятии трудоустроено около 560 человек, портфель заказов составляет 230 млн руб. В 2018 году после временной приостановки деятельности и смены руководства камбарское предприятие возобновило работу в августе 2018 года, в настоящее время на предприятии работает 150 человек.
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
В 2018 году началась активная работа по выведению из теневого оборота лесных ресурсов. Основное мероприятие - выявление и пресечение незаконных рубок леса, что позволит существенно увеличить налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Налоговые отчисления от всего лесного комплекса в 2018 году уже составили 1 млрд 400 млн руб., из них в бюджет Удмуртии - 669 млн руб., показатель удалось удвоить по сравнению с 2016 годом.
Удмуртия включилась в пилотный проект по торговле лесоматериалами через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Способствовать выведению из теневого бизнеса частных пилорам может принятие закона об организации деятельности пунктов приёма и переработки древесины, который одобрен Правительством Удмуртской Республики и 4 месяца находится на рассмотрении в Государственном Совете.
ИТОГИ ГОДА ДОРОГ
2018 год в Удмуртии был Годом дорог. Главное достижение - мы изменили годами сложившуюся систему управления дорожным хозяйством.
Выстроена пятиступенчатая система контроля качества. На ближайшие 5 лет нами намечена опережающая инвестиционная программа по развитию дорожных предприятий республики, например, уже закуплен и скоро будет введён в эксплуатацию современный асфальтобетонный завод. Отремонтировано 120 км дорог.
Реконструировано и отремонтировано 19 непроезжих участков дорог протяженностью 66,8 км.
До 54% увеличена доля дорог, соответствующих нормативным требованиям На 23 очагах концентрации ДТП ликвидированы факторы аварийности.
На достижениях 2018 года проект Год Дорог не заканчивается. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 г. будет отремонтировано 79 объектов общей протяженностью 134,5 км, в том числе в перечень вошли малые города: Можга, Сарапул, Воткинск, Камбарка и Завьяловский район. Для ремонта дорог регионального значения выбрано 23 объекта протяжённостью более 90 км.
Финансирование мероприятий проекта составит 1 млрд 704 млн руб., в том числе средства федерального бюджета – 964 млн 600 тыс. руб. Общий размер республиканского дорожного фонда в 2019 году - 7 млрд 900 млн руб. (справочно: в 2018 г. - 6 млрд 100 млн руб.).
Кроме того, в 2019 году будут отремонтированы 7 дорог из рейтинга ТОП-10 «Убитых дорог» Общероссийского народного фронта.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2018 году построены 2 школы в с. Алнаши и в с. Совхозный Завьяловского района), открылись 2 детских сада по 220 местпо ул. Баранова в Ленинском районе и по ул. Берша в Ижевске.
3 новые школы построим в этом году по национальному проекту «Образование».
Помимо этого, по национальному проекту «Жильё и городская среда» уже начато строительство школы по ул. архитектора П.П. Берша в Устиновском районе Ижевска на 1224 места и детского сада в жилом районе Сельхозвыставка на 116 мест, которые будут сданы в 2020 году.
В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России поручил с 2020 года запустить программу «Земский учитель», согласно которой будет выплачиваться единовременная компенсация в размере 1 млн руб. учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельскую местность.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Особое внимание в 2018 году было уделено повышению доступности и качества медицинской помощи сельскому населению. Построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов, введено в эксплуатацию 16. До конца апреля будет сдано ещё 3 ФАПа в Сарапульском, Воткинском и Увинском районах.
В 2018 году продолжилось обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи, в медицинские учреждения республики поступило 16 автомобилей, закупленных за счёт средств федерального бюджета. Всего с 2017 года автомобильный парк обновился на 76 автомобилей.
По программе «Земский доктор» в прошлом году компенсационные выплаты получили 40 врачей и 12 фельдшеров.
Хочу отметить, что в своём ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России поручил к декабрю 2019 г. снять установленное законодательством возрастное ограничение по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Таким образом, единовременную компенсационную выплату медицинским работникам (врачам и фельдшерам), прибывшим на работу в сёла и посёлки будут выплачивать и после достижения ими 50 лет.
Также в 2018 году Удмуртия в числе 33 регионов Российской Федерации участвовала в реализации приоритетного проекта «Бережливая поликлиника». В проекте участвовали 68 поликлиник.
2019 год объявлен в республике Годом здоровья. В планах переоснащение медицинских учреждений современным оборудованием, создание 7 центров амбулаторной онкопомощи.
Открытие седьмого первичного сосудистого отделения в Увинской районной больнице.
Создание 1 ФАП в д. Жуе-Можга Вавожского района в 2019 году и 47 ФАП в 2020 году.
Приобретение 8 мобильных комплексов для выездной работы в малых населенных пунктах.
Начало полётов санитарной авиации.
Начало капитального ремонта детской поликлиники в Глазове.
По национальному проекту «Здравоохранение» в течение ближайших трёх лет планируется привлечь 2 млрд 978 млн рублей средств федерального бюджета, в том числе в 2019 году – 784 млн 700 тыс. рублей. Также в текущем году начнётся строительство лечебного корпуса с поликлиникой Республиканской клинической туберкулезной больницы за счёт средств федерального бюджета.
СПОРТ
В настоящее время на территории Удмуртии обеспеченность населения спортивными объектами составляет 58,1% (рост на 5,8% по отношению к 2017 г.), более 3580 спортивных сооружений.
В 2018 году создано немало объектов спортивной инфраструктуры, в том числе за счёт внебюджетных источников: лыжная база в с. Малая Пурга, спортивные сооружения со спортивным залом в с. Киясово, ФОК с универсальным залом в г. Ижевск, ФОК с 25-метровым плавательным бассейном в д. Пирогово, стадион с искусственным покрытием футбольного поля в с. Алнаши, ФОК с универсальным залом в п. Новый, крытый каток в с. Сигаево Сарапульского района, универсальный спортивно-ландшафтный парк «Сети парк» в Ижевске и др.).
37,1%. граждан систематически занимаются физической культурой и спортом составляет В рамках стартующего в 2019 году регионального проекта «Спорт – норма жизни» это значение к 2024 году должно вырасти до 55%.
В 2018 году мы продолжили работу по привлечению федеральных средств на строительство социальных объектов не только через федеральные целевые программы. Так, 301,2 млн рублей получено в 2018 году из резервного Фонда Президента России на строительство физико-математического лицея в Глазове и поликлиники в Ленинском районе Ижевска. Объекты уже построены. Кроме того, нам удалось включить в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2021 годы реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Работы начнутся уже в этом году.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Своевременно и в полном объёме производятся выплаты более чем 40 видов пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки. Общая сумма на эти цели составила в 2018 году 6 млрд рублей.
Всего в Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 2019 года 393 600 граждан являются получателями пособий, мер социальной поддержки и других выплат.
В своём ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил Правительству России расширить перечень льгот для семей с детьми.
Предусмотрены выплаты многодетным семьям, взявшим ипотеку, выплаты из федерального бюджета в размере 450 тыс. рублей на погашение кредита в случае рождения третьего и последующих детей после 1 января 2019 г. На федеральном уровне предусмотрено субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям с двумя и более детьми, на весь срок действия таких кредитов (займов).
Предусмотрены и налоговые льготы:
● освобождение от налога на имущество по 5 кв. м. квартиры на каждого ребенка и по 7 кв. м. дома на каждого ребёнка для семей с тремя и более детьми;
● освобождение от земельного налога 6 соток земельного участка для семей с тремя и более детьми.
В Удмуртии для многодетных семей также действует ряд льгот.
Годами не решался вопрос бесплатного обеспечения граждан лекарственными средствами. Предусмотренных на 2019 год в бюджете средств недостаточно для обеспечения онкологических больных, больных диабетом. Поручение: 318 млн рублей будет выделено дополнительно на эти цели в 2019 году.
ЦИТАТА
— Прошедший год был продуктивным и принёс немало результатов, значение которых можно будет оценить не только сию минуту, но и разглядеть в перспективе. Тем не менее, это не означает, что текущий год даст шанс на передышку. Перед нами стоят новые задачи, возможно, ещё более сложные и масштабные, чем те, что уже решены. И каждый должен быть готов вновь принять вызов и действовать в условиях, требующих высокой концентрации всех ресурсов. Установка на 2019 год: продолжать реализацию начатого, при этом еще активнее включаться в новые проекты. Федеральные инициативы открывают перед республикой большие возможности и наша задача – максимально полно ими воспользоваться. Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики
По материалам Ежегодного доклада Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова «О результатах деятельности Правительства Удмуртской Республики в 2018 году»
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