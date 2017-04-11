Врио Главы Удмуртии убеждён, что эта мера позволит повысить в регионе доступность дошкольного образования, тем самым увеличив «КПД» реализации «майских указов» Президента страны.
О реализации «майских указов» на сегодняшнем заседании Правительства УР отчиталась и.о. вице-премьера Наталья Сударикова. Она, в частности сообщила, что в развитие «социального блока» указов органы государственной власти Удмуртии получили 19 поручений, из которых выполнена большая часть.
Наиболее объёмной, по оценке экспертов, стала работа по повышению в Удмуртии доступности образования для детей от 3 до 7 лет.
«За четыре года реализации указа в дошкольных учреждениях республики было создано более 7 тысяч новых мест – новая система охватила более 102 тысяч детей дошкольного возраста. Хорошие стартовые позиции (а Удмуртия в своё время была регионом-лидером по уровню обеспеченности детей дошкольными учреждениями) и ввод в строй в 2013-2015 годах по 10-11 новых детских садов ежегодно, позволили нам в условиях серьёзного роста рождаемости обеспечить к 1 января 2016 года местами в детсадах сто процентов детей от 3 до 7 лет», - сообщила Наталья Сударикова. Она также подчеркнула, что число детей, которым необходимы места в детсадах, продолжает расти, а значит, регион ежегодно должен изыскивать новые резервы для решения этой проблемы.
Так, к сентябрю 2017 года в Удмуртии необходимо обеспечить местами более 7 тысяч детей. Путёвки получат сто процентов детей Удмуртии в возрасте от 3 до 7 лет и 75 процентов тех, кому ещё нет трёх. Отчасти потребность решается за счёт частных дошкольных учреждений, но их в республике пока единицы.
Александр Бречалов отметил, что региону необходимо воспользоваться российским инструментарием по развитию сети частных детских садов. Это позволит одновременно снизить нагрузку на бюджет и создать новую почву для развития бизнеса.
«Какая именно поддержка необходима предпринимателям, готовым прийти работать в этот сектор, в чём они видят возможности и ограничения – мы можем узнать только в прямом диалоге. Предлагаю в ближайшее время собрать все заинтересованные стороны на дискуссионной площадке. Со своей стороны я берусь привлечь к обмену опытом инициаторов и организаторов самых интересных российских проектов, возможно, способствовать приходу в регион успешных франшиз в области частного дошкольного образования. Лучшие российские практики могут и должны работать на благо Удмуртии и её жителей», - отметил Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Фото; saroblnews.ru
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