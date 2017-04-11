Главная » Александр Бречалов намерен «привить» Удмуртии лучший российский опыт развития системы частных детсадов

Александр Бречалов намерен «привить» Удмуртии лучший российский опыт развития системы частных детсадов

10 апреля
0
Detsad Александр Бречалов намерен «привить» Удмуртии лучший российский опыт развития системы частных детсадов

Врио Главы Удмуртии убеждён, что эта мера позволит повысить в регионе доступность дошкольного образования, тем самым увеличив «КПД» реализации «майских указов» Президента страны.

О реализации «майских указов» на сегодняшнем заседании Правительства УР отчиталась и.о. вице-премьера Наталья Сударикова. Она, в частности сообщила, что в развитие «социального блока» указов органы государственной власти Удмуртии получили 19 поручений, из которых выполнена большая часть.

Наиболее объёмной, по оценке экспертов, стала работа по повышению в Удмуртии доступности образования для детей от 3 до 7 лет.

«За четыре года реализации указа в дошкольных учреждениях республики было создано более 7 тысяч новых мест – новая система охватила более 102 тысяч детей дошкольного возраста. Хорошие стартовые позиции (а Удмуртия в своё время была регионом-лидером по уровню обеспеченности детей дошкольными учреждениями) и ввод в строй в 2013-2015 годах по 10-11 новых детских садов ежегодно, позволили нам в условиях серьёзного роста рождаемости обеспечить к 1 января 2016 года местами в детсадах сто процентов детей от 3 до 7 лет», - сообщила Наталья Сударикова. Она также подчеркнула, что число детей, которым необходимы места в детсадах, продолжает расти, а значит, регион ежегодно должен изыскивать новые резервы для решения этой проблемы.

Так, к сентябрю 2017 года в Удмуртии необходимо обеспечить местами более 7 тысяч детей. Путёвки получат сто процентов детей Удмуртии в возрасте от 3 до 7 лет и 75 процентов тех, кому ещё нет трёх. Отчасти потребность решается за счёт частных дошкольных учреждений, но их в республике пока единицы.

Александр Бречалов отметил, что региону необходимо воспользоваться российским инструментарием по развитию сети частных детских садов. Это позволит одновременно снизить нагрузку на бюджет и создать новую почву для развития бизнеса.

«Какая именно поддержка необходима предпринимателям, готовым прийти работать в этот сектор, в чём они видят возможности и ограничения – мы можем узнать только в прямом диалоге. Предлагаю в ближайшее время собрать все заинтересованные стороны на дискуссионной площадке. Со своей стороны я берусь привлечь к обмену опытом инициаторов и организаторов самых интересных российских проектов, возможно, способствовать приходу в регион успешных франшиз в области частного дошкольного образования. Лучшие российские практики могут и должны работать на благо Удмуртии и её жителей», - отметил Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Фото; saroblnews.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо