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Александр Бречалов: «Нам нужно выстроить стройную систему развития футбола в Удмуртской Республике»

24 июля
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Сегодня Удмуртскую Республику с рабочим визитом посетил депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, известный спортсмен и тренер Валерий Газзаев.

Nik 19799 (large) Александр Бречалов: «Нам нужно выстроить стройную систему развития футбола в Удмуртской Республике»

Сразу из аэропорта Валерий Газзаев прибыл в Резиденцию Первого лица региона, где состоялась рабочая встреча с временно исполняющим обязанности Главы Удмуртии Александром Бречаловым, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития детско-юношеского и любительского спорта.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, Александр Бречалов и Валерий Газзаев посетили тренировочные мероприятия спортивного резерва футбольного клуба «Зенит-Ижевск», а также пообщались с представителями футбольной общественности региона - спортсменами, тренерами и членами Федерации футбола УР.

Итоги визита были подведены на подходе к журналистам.

Врио Главы УР отметил, что в республике имеется неплохая база для развития спорта: стадионы и лыжные базы на селе – инфраструктура, какой может похвастаться не каждый субъект РФ, проводятся зимние и летние сельские спортивные игры. И все эти направления будут развиваться и дальше.

«Наша задача разработать у себя такую концепцию развития футбола, чтобы наш регион в этом смысле стал образцово показательным для всей России. Я уверен, что в течение последующих пяти лет мы выстроим серьёзную концепцию развития детского и взрослого футбола, которая будет, в первую очередь, работать на наше подрастающее поколение, на здоровье детей», - подчеркнул Александр Бречалов.

Руководитель Удмуртии добавил, что новая концепция необходима для того, чтобы переломить имеющуюся ситуацию в региональном футболе, когда республика вкладывает силы и средства в развитие детского и юношеского спорта, и в этой возрастной категории республиканские спортсмены являются лучшими на многих турнирах различного уровня. А потом – разрыв. При переходе из юношеского в профессиональный спорт, где нужно помочь атлету и финансово, и подготовкой, и вниманием – это звено отсутствует. Поэтому молодые дарования уезжают играть в клубы других регионов.

«У нас сейчас задача это звено восполнить. Без организации работы на этом переходном периоде у нас ничего не получится, - заверил Александр Бречалов. - Для того, чтобы изменить существующую ситуацию, когда наши лучшие футболисты уезжают играть в клубы других регионов, для того, чтобы были полные трибуны на наших стадионах и чтобы люди по-настоящему жили футболом, нам нужно выстроить стройную систему развития футбола в УР: ребёнок, подросток, дарование и профессиональная команда. Уверен, что с помощью Валерия Георгиевича (Газзаева) у нас это получится».

Руководитель региона поручил и.о. министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике обсудить проект концепции по развитию футбола открыто с обязательным участием представителей футбольной общественности.

Валерий Газзаев поблагодарил временно исполняющего Главы УР за приглашение посетить Удмуртию и выразил готовность помочь региону в развитии футбола: «Мы все с вами прекрасно понимаем, что, несмотря на то, то Чемпионат мира уже в следующем году, результатов пока у нас нет. У нас выстроены прекрасные стадионы, отличная спортивная инфраструктура, но на них надо показывать хорошие результаты. Я согласен с Александром Владимировичем (Бречаловым), что важна система. Система – это не догма, а то направление, которое даёт эффективный результат. И это очень важно. Пока не будет системы, мы не увидим и перспектив».

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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