Сегодня на экстренном аппаратном совещании обсудили ситуацию, произошедшую в детском оздоровительном лагере «Дружба» 2 мая 2017 года. Напомним, что в период с 30 апреля по 2 мая здесь состоялся XVII школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?». В нём приняли участие 503 обучающихся общеобразовательных организаций из 28 регионов России, в том числе 25 обучающихся из городов Глазова, Воткинска и Ижевска. В ночь с 1 на 2 мая десятки детей обратились к врачу с признаками отравления. Сейчас лагерь закрыт на 30 суток.
Докладывая на совещании, исполняющий обязанности Председателя Правительства УР Виктор Савельев восстановил хронологию событий. Как он отметил, учредителем Чемпионата является Межрегиональная общественная организация интеллектуально-творческих игр. Организатором в Удмуртии выступила автономная некоммерческая организация «Ижевский клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Между ДОЛ «Дружба» и АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» заключен договор об организации и проведении данного мероприятия. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на руководителей команд.
1 мая 2017 г. в 22:10 на канал «03» поступил вызов от администратора ООО «ДОЛ Дружба» с поводом «пищевое отравление у 5 человек». Всего за период со 2 мая по 3 мая было госпитализировано 99 человек, из них 82 ребенка и 12 взрослых, а также 5 сотрудников пищеблока лагеря.
В инфекционной клинике была организована работа телефонной горячей линии для информирования родителей, руководителей делегаций, отделов образования регионов. Поступило более 400 звонков.
Со 2 мая и до момента отъезда последней команды работали врачи педиатры. В обязательном порядке осматривались все дети перед посадкой в автобусы для отправки домой. По всему пути следования детей организовано сопровождение специалистами Роспотребнадзора.
6 мая все госпитализированные участники мероприятия, выписаны и убыли домой. По состоянию на утро 10 мая в инфекционной больнице находится 5 человек, (сотрудники пищеблока) до получения отрицательных контрольных анализов. Контрольные анализы запланированы на сегодня – 10 мая.
Правительством Удмуртской Республики и надзорными органами в период ЧС были приняты следующие меры реагирования. В частности, был создан оперативный штаб под руководством исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Натальи Судариковой. Организовано горячее питание, обмен и переоформление билетов, проживание прибывших родственников, эстафетное сопровождение детских групп при перевозке железнодорожным транспортом. Перед посадкой в железнодорожный и автомобильный транспорт дети осмотрены инфекционистом, заболевших не выявлено.
3 мая состоялось внеочередное расширенное заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Удмуртской Республики с участием руководителей детских оздоровительных лагерей с детальным разбором ситуации. Дана оценка ситуации и своевременности принятых мер, определен план первоочередных профилактических мероприятий с указанием конкретных сроков и ответственных лиц.
Виктор Савельев подчеркнул, что анализ ситуации, произошедшей в лагере Дружба, требует принятия ряда неотложных решений. В частности, организаторам мероприятий с массовым пребыванием детей в обязательном порядке необходимо информировать муниципальные и государственные органы власти о планируемых мероприятиях. Надзорные и контрольные органы должны усилить контроль за санитарным состоянием лагерей, баз отдыха и других мест массового пребывания и отдыха людей на всей территории республики. Должна быть установлена персональная ответственность глав муниципальных образований УР за организацию и проведение массовых мероприятий на закрепленных территориях. В рамках предстоящего оздоровительного летнего сезона необходимо провести противоклещевую обработку территорий и санитарную подготовку объектов.
И.о. премьер-министра подчеркнул, что главы муниципальных районов и городских округов должны нести персональную ответственность за проведение на своей территории массовых мероприятий с участием детей.
Врио Главы республики Александр Бречалов поддержал эту инициативу, отметив, что в этом случае не будет иметь значение, власти ли проводят мероприятие или «частник».
«Общайтесь со своими предпринимателями — у вас, это и Ижевска касается и других городов, и населённых пунктов, у вас есть исчерпывающий перечень тех площадок, тех объектов, где могут находиться дети. Я проводил массу подобных мероприятий. Любое мероприятие мы начинали с организации безопасности. Когда даются бизнесу огромные преференции, тогда и предприниматели, как и власть, должны нести персональную ответственность за свои действия и последствия. Да, бизнес должен быть ответственным, но и правоохранителям не надо всех зарегулировать. Поэтому нам надо выстроить цивилизованный диалог между властью и бизнесом», - подчеркнул Александр Бречалов.
С сообщениями по ситуации, произошедшей в ДОЛ «Дружба», также выступили руководитель Роспотребнадзора по УР Наталья Матюшина, руководитель Следственного управления СК России по УР Владимир Никешкин, прокурор УР Сергей Панов и главный федеральный инспектор по УР Дмитрий Мусин.
Министр внутренних дел по УР Александр Первухин и начальник Главного управления МЧС России по УР Петр Фомин доложили об оперативной обстановке в сферах обеспечения общественной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Александр Бречалов акцентировал внимание правоохранительных органов на необходимости обеспечения безопасности в день проведения последних звонков. Он поручил соответствующим министерствам и ведомствам до конца текущей недели сформировать план мероприятий в рамках празднования «Последнего звонка».
Далее руководитель республики предоставил слово исполняющему обязанности Постоянного представителя Главы Удмуртии при Президенте России – заместителя Председателя Правительства УР Михаила Хомича. Он представил Стратегию работы Постпредства в городе Москве.
Пресс-секретарь Главы Удмуртии – руководитель Пресс-службы Главы и Правительства УР Екатерина Волкова ознакомила с концепцией работы Пресс-службы.
Советник Главы региона Александр Свинин рассказал о предстоящем праздновании Дня России и Дня города в новом формате.
Как он отметил, День города – это повод для встречи с соседями и горожанами в общественных пространствах города, соучастие в общем праздновании. Так, 10 июня пройдёт День двора, 11 июня – День района, 12 июня – День города.
15 апреля состоялось открытое заседание оргкомитета по празднованию. За прошедшие две недели поступило предложений от 140 дворов Ижевска. 1000 ответов жителей Ижевска размещено на сайте izhevsk257.ru. Более 500 просмотров в онлайн-трансляции ОргКомитета.
«Эти праздники - совместное мероприятие всех горожан. Это будет первый опыт в России. Уже по поступающим откликам, вовлечению людей в это дело можно сделать вывод, что мы движемся в правильном направлении», - подчеркнул врио Главы Удмуртии Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-службы Главы и Правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.