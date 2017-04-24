Сегодня, 22 апреля, врио Главы Удмуртии находится в рабочей поездке в Балезино и Глазове.
С утра Александр Бречалов провёл совещание с руководством муниципального образования, на котором обсудили вопрос о прохождении паводка по территории района. О ситуации доложили первый заместитель главы балезинской администрации Василий Некрасов, и.о. заместителя Председателя Правительства УР Рафис Касимов, начальник Главного управления МЧС России Пётр Фомин.
Затем участники рассмотрели вопрос об обеспечении питьевой водой жителей района. Свои предложения высказали и.о. министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов УР и и.о. министра природных ресурсов Александр Нестеров.
После совещания врио Главы Удмуртии провёл личный приём граждан и встретился с депутатами районного совета.
После обеда Александр Бречалов работает в городе Глазове, где намечены встречи с бизнес-сообществом, гражданскими активистами, руководителями Чепецкого механического завода. В программе врио Главы также обозначена встреча со студентами Глазовского государственного педагогического института.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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