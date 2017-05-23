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Александр Бречалов наградил юных волейболистов республики

23 мая
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За серьёзные достижения в спорте руководитель республики подарил юным волейболистам сертификат на поездку в Казань и посещение матча мужской волейбольной мировой лиги.

Nik 5066 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Александр Бречалов наградил юных волейболистов республики

Сегодня в Резиденции Главы Удмуртии состоялось награждение победителей и призёров Детской волейбольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По итогам нынешнего учебного года лучшими признаны команды девушек и юношей столичного Гуманитарно-юридического лицея №86. Также Александр Бречалов отметил успехи спортсменов Завьяловской школы, Нылгинской школы Увинского района, Балезинской школы № 3 и Большеучинской школы Можгинского района.

"Я всю жизнь занимаюсь спортом, обожаю волейбол, потому что это - энергия, динамика, азарт. Мы однозначно будем развивать школьный чемпионат. И не только по этому виду спорта", - заверил врио Главы.

За серьёзные достижения в спорте руководитель республики подарил юным волейболистам сертификат на поездку в Казань и посещение матча мужской волейбольной мировой лиги. "2,3 и 4 июня будет проходить этап мировой лиги, сборная России будет играть с командами Аргентины, Болгарии и Франции. Мы вас туда отвезём, и вы станете участниками большого спортивного события. Думаю, это будет дополнительной мотивацией для ваших следующих побед. Большое вам спасибо, вы молодцы!", - поблагодарил врио Главы.

На торжественной церемонии руководитель региона отдельно поздравил членов команды Удмуртии, ставших серебряными призёрами всероссийских соревнований по волейболу. В сборной играют юноши 1999 и 2000 годов рождения. "Это несомненный успех, это предмет гордости, - отметил Александр Бречалов. - С целью мотивации предлагаю следующее: если вы в будущем году займёте первое место в России, то поедете на финал волейбольной мировой лиги". Его слова были встречены бурными аплодисментами.

Победителей школьных соревнований и их тренеров, наставников также поздравили руководитель Администрации Главы и Правительства Сергей Смирнов, и.о. министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Игорь Краснов и президент Удмуртской республиканской федерации волейбола, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин.

Детская волейбольная лига УР на Кубок Главы Удмуртии представляет собой учебно-воспитательную программу в сфере спорта. В основу заложены многоэтапные соревнования по волейболу среди школьников, которые продолжаются в течение всего учебного года.

Лига была создана 14 лет назад усилиями тренеров детско-юношеской школы №6 города Ижевска. Соревнования рассчитаны на детей, которые после школьных уроков вместе со своими учителями физкультуры регулярно играют в волейбол. За годы существования этих состязаний в лиге сложились свои традиции. Первые участники уже привели своих детей в секции волейбола. Массовые соревнования способствуют выявлению талантливых ребят для пополнения взрослых команд республики.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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