Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики опубликовало ...

Соревнования объединили многочисленных профессионалов спортивного ориентирования и просто любителей с...

В Туле с 3 по 7 мая состоялся чемпионат России по велоспорту на велотандемах среди слабовидящих. Успе...