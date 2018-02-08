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Александр Бречалов и Султан Хамзаев договорились о сотрудничестве

7 февраля
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В понедельник в Ижевске с рабочим визитом находился руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Утром он принял участие в традиционном аппаратном совещании под руководством Главы Удмуртии Александра Бречалова.

%c3%9f%cf%80%c2%bd%ce%93%c3%a1%c2%a1 5 Александр Бречалов и Султан Хамзаев договорились о сотрудничестве

В обед московский гость побывал в одном из ведущих вузов региона - Ижевском государственном техническом университете имени М.Т.Калашникова. На встрече со студентами Султан Хамзаев презентовал крайне важный для государства проект, рассказал об угрозах, связанных с алкоголизацией страны, поделился опытом профилактической работы.

"В России пока не налажена системная работа по пропаганде здорового образа жизни, - отметил глава общественной организации. - Не хватает смелости, мы всё стесняемся этим заниматься. Нам важно профессионально на доступном языке объяснять людям, особенно молодым, что они имеют право выбора: если ты выбрал трезвость, у тебя есть перспективы роста, есть будущее, а если для тебя важнее алкоголь, табак, наркотики, то дальнейшая дорога перед тобой закрывается".

Султан Хамзаев напомнил студентам основную миссию федерального проекта. Это консолидация всех разумных сил общества, включая государство, бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии, для создания эффективной системы, направленной на защиту граждан России от алкогольной и наркотической угрозы и ресоциализации их в современном обществе.

В 16 часов в Резиденции Главы Удмуртии Александр Бречалов и руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев подписали соглашение о сотрудничестве. В документе прописаны конкретные совместные шаги по пропаганде здорового образа жизни.

Руководитель республики подчеркнул, что устранение последствий, происходящих по вине алкоголя, лечение больных в стационаре государству обходятся кратно дороже поддержки таких проектов как "Трезвая Россия" или инициативы федерации скандинавской ходьбы республики. Они меняют мышление, дают детям и молодёжи другое восприятие действительности и альтернативу их времяпрепровождению.

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