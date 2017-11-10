«Последняя информация, которая была доложена центром МЧС в Москву: у нас трое погибших, один из них ребёнок, трое пострадавших. Работы продолжаются. Жители эвакуированы, находятся в безопасности – в комфортной насколько это сегодня возможно обстановке. Я с ними встречусь в ближайшее время. И повторю, по каждой семье и по каждому человеку мы отработаем до утра и в течение следующего дня возможности размещения в ещё более комфортных условиях. Также ведётся работа по восстановлению утраченных документов», - сказал он.
Глава региона подчеркнул, что ситуация осложнилась волной провокационных звонков. «Все сообщения о минировании объектов отрабатываются. Эти объекты дополнительно взяты под охрану, обеспечен их полный контроль», - отметил руководитель региона.
Александр Бречалов также сообщил, что руководство МЧС России приняло решение о командировании в Удмуртию дополнительных подразделений. В том числе в регион в ближайшее время прибудут специалисты, которым предстоит в течение завтрашнего дня оценить состояние дома и оставшихся конструкций, а также определить стратегию дальнейшей работы с ними. Жители пострадавшего подъезда смогут попасть в свои квартиры только после положительного заключения экспертов.
«Мы окажем помощь семьям погибших и пострадавших. Утром – к совещанию правительственной комиссии – будем готовы предоставить всю дополнительную информацию. Сейчас для ликвидации последствий ЧС у нас достаточно сил и средств. Я подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации. Поэтому все под контролем, продолжаем работать», - добавил Александр Бречалов.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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