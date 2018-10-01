#ЗаряженныйИнтенсив стартовал **В Удмуртии начала работу первая стратегическая сессия "Заряженный интенсив". В течение трёх дней в ...

В Удмуртии продолжается реализация Федерального партийного проекта «Новая школа» В Удмуртии продолжается реализация Федерального партийного проекта «Новая школа»....

Команда из Удмуртии стала лучшей по итогам окружной интеллектуальной игры «Ума палата» **А в конкурсе «Успешная семья Приволжья» семья из нашего региона стала победителем в номинации «Сем...