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Александр Бречалов дал советы по развитию своих проектов юным участникам сессии «Заряженный интенсив».

28 сентября
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С 28 по 30 сентября в Удмуртии проходит проектная сессия «Зареяженный интенcив», на которой несколько десятков инициативных, создающих собственные старт-апы молодых людей учатся не просто генерировать идеи, а воплощать их в жизнь.

%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b2 %d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2 Александр Бречалов дал советы по развитию своих проектов юным участникам сессии «Заряженный интенсив».

В субботу, 29 сентября, одним из наиболее долгожданных спикеров сессии стал Глава Удмуртии Александр Бречалов. Основной темой его разговора с участникам «Заряженного интенсива» стало обсуждение по «упаковке» и презентации своей идеи.

Глава региона отметил, что эта тема крайне важная. «Действительно, от того, как вы представите свой проект, представите себя и свой город, зависит очень многое. Мы этому направлению уделяем очень большое внимание, потому что представляя Удмуртию, мы конкурируем как минимум с 84 регионами страны и сильными городами. На крупных форумах запоминается либо последняя, либо самая яркая презентация». Именно поэтому для представления республики была продумана новая концепция, выработан общий стиль, появились хештеги «Сделано в Удмуртии», «Удмуртия - территория спорта», «Инвестируй в Удмуртию», «Удмуртия заряжает». И команда, работавшая над этой идеей, не прогадала.

Также Александр Бречалов посоветовал ознакомиться с презентациями, которые представляет Герман Греф и сказал, что он умеет «самые обычные собрания акционеров превращать в содержательное шоу».

Положительным примером руководитель республики назвал продвижение проекта из Глазова, где была представлена книжка для слабовидящих: «Девочки жили этой идеей. Презентация была идеальная. Когда с первого момента до последней секунды ты смотришь на одном дыхании. Акценты там, где нужно». Также он отметил фотоконкурс, прошедший в Удмуртии в прошлом году и представивший республику в новых красках.

Студенты попросили Александра Бречалова поделиться формулой успеха. «Пока рамок нет, есть промежуточные итоги, но это только начало. Ориентирую команду на то, чтобы была какая-то степень недовольства, потому что это очень стимулирует. Успехом нужно жить ровно одну минуту. И двигаться дальше» - сказал он.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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