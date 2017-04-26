Сегодня врио Главы Удмуртии принял отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии Алексея Чуршина. Об этом Александр Бречалов написал на своей странице в одной из социальных сетей.
«Накопившиеся проблемы в здравоохранении республики требуют кардинальной перезагрузки работы министерства», — пояснил руководитель региона.
Определиться с тем, кто станет и.о. главы Минздрава УР, Александр Бречалов обещал через несколько дней, сообщает информационное агентство Udm-info.ru, ссылаясь на выступление врио Главы на сессии Госсовета УР.
«Алексей Чуршин проявил себя со знаком «минус». Мы разговаривали с ним, он рассказывал о том, что проблемы есть, но в целом все хорошо. Оказалось не так. Я побывал в районах. У меня огромное количество обращений граждан. Проблемы очень серьезные», - приводит Udm-info.ru комментарий Александра Бречалова журналистам.
Напомним, Алексей Чуршин руководил ведомством с 2014 года.
Фото: новости18.рф
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