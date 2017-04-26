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Александр Бречалов: Чуршин проявил себя со знаком «минус»

25 апреля
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F197cf6fbcc38f57303773f411d8a83d 31 Александр Бречалов: Чуршин проявил себя со знаком «минус»

Сегодня врио Главы Удмуртии принял отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии Алексея Чуршина. Об этом Александр Бречалов написал на своей странице в одной из социальных сетей.

«Накопившиеся проблемы в здравоохранении республики требуют кардинальной перезагрузки работы министерства», — пояснил руководитель региона.

Определиться с тем, кто станет и.о. главы Минздрава УР, Александр Бречалов обещал через несколько дней, сообщает информационное агентство Udm-info.ru, ссылаясь на выступление врио Главы на сессии Госсовета УР.

«Алексей Чуршин проявил себя со знаком «минус». Мы разговаривали с ним, он рассказывал о том, что проблемы есть, но в целом все хорошо. Оказалось не так. Я побывал в районах. У меня огромное количество обращений граждан. Проблемы очень серьезные», - приводит Udm-info.ru комментарий Александра Бречалова журналистам.

Напомним, Алексей Чуршин руководил ведомством с 2014 года.

Фото: новости18.рф

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