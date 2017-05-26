Первую половину дня 25 мая врио Главы Удмуртии провёл в Можге и Можгинском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Александр Бречалов посетил градообразующее предприятие Можги акционерное общество "Свет". Известный стекольный завод с почти двухвековой историей успешно пережил годы реформ и сегодня продолжает эффективно развиваться. Достаточно сказать, что удельный вес продукции со знаком "Свет" на рынках сбыта стеклотары в Российской Федерации занимает в настоящее время около 5 процентов. Это ОАО с мощностью в 600 млн. штук изделий в год, со своими ярко выраженными особенностями, входит в число десяти крупнейших производителей стеклотары нашей страны.
Врио Главы побывал в одном из цехов завода, пообщался с рабочими и специалистами, провёл встречу с генеральным директором "Света" Владимиром Кусковым.
"Это одно из старейших предприятий республики. Тысяча человек работающих. Мне понравилось, что здесь зарождаются новые инициативы в инвестировании, в реализации новых проектов. Вы знаете, что одно из направлений нашей работы - проект «Инвестируй в Удмуртию». И мы ориентируемся не только на инвесторов извне, а в первую очередь на инвесторов, которые здесь работают. Будем максимальные усилия прилагать, чтобы планы предприятия по диверсификации бизнеса состоялись. Лозунг такой – я уже не раз об этом говорил: «Чтобы выполнить социальные обязательства завтра – надо помочь бизнесу сегодня», - сказал Александр Бречалов.
Он сообщил, что на заводе есть крупный инвестиционный проект с объёмом вложений почти миллиард рублей, есть помещения и мощности - готовая инфраструктура. Врио Главы обещал поддержку.
Затем руководитель республики побывал в Можгинском педагогическом колледже, которому в будущем году исполнится 90 лет. На встрече с активистами ассоциации "Удмурт кенеш" в минувшую субботу был поднят вопрос о необходимости ремонта старого здания учебного заведения. Александр Бречалов откликнулся на просьбу и осмотрел главный корпус, побеседовал с руководством и решил, что ремонт пока можно отложить. Возможно, это здание будет включено в перечень объектов, подлежащих ремонту к 100-летию удмуртской государственности.
Врио Главы также побывал в одном из дворов в микрорайоне Вешняковский, потом в администрации города провёл встречу с руководителями Можги и Можгинского района, на которой были определены приоритетные задачи муниципальных образований.
"Пока я могу говорить лишь об одном решении. В Можге есть хоккейная команда "Луч". Тренер много раз обращался в органы власти по строительству ледовой площадки. Мы будем её строить. Постараемся к следующему сезону запустить. Это будет центральный элемент подготовки спортсменов в этом направлении и для города, и для района. Территория под площадку есть, возможности найдём. Считаю, это важно, когда есть такие инициативы. И мы их будем поддерживать, особенно те, которые касаются детей", - сказал Александр Бречалов.
Он сообщил, что на встрече речь также шла и о дорогах, и об очистных сооружениях, и об экономике. В частности, о предприятии "АСКОР" по производству индюшатины, где возникли проблемы. "Я поручил уже сегодня провести рабочее совещание по этому вопросу. Надо помогать предпринимателям, за каждого из них бороться", - подчеркнул врио Главы.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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