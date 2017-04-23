Чепецкий механический завод Глазова стал первым промышленным предприятием Удмуртии, который посетил Александр Бречалов в должности врио Главы региона. Визит на завод состоялся 22 апреля в рамках рабочей поездки в Балезино и Глазов.
Александр Бречалов высоко оценил промышленный потенциал градообразующего предприятия северной столицы республики.
«Чепецкий механический завод - одно из ключевых предприятий Удмуртской Республики, имеющее огромное значение для всего региона, не говоря уже о Глазове.
Генеральный директор завода Анищук Денис Сергеевич рассказал об интересных проектах и задумках. Уверен, завод станет драйвером развития Удмуртии», - написал руководитель региона на своей странице в Фейсбуке.
Фото: с личной страницы А.В. Бречалова на facebook.com
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