Члены Общественной палаты Удмуртии обсудили вопросы обеспечения безопасности детей в период каникулярного отдыха.
В пленарном заседании Общественной палаты Удмуртской принял участие исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов.
Выступающие в своих докладах озвучили основные цифры по организации летнего каникулярного отдыха в 2017 году.
Для детей школьного возраста в Удмуртской Республике планируется работа 821 лагеря, в том числе: 600 - с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, учреждений спорта, социальной защиты населения; 20 загородных оздоровительных лагерей; 16 санаторно-оздоровительных лагерей, организованных на базе санаториев-профилакториев и республиканских детских санаториев; 60 лагерей труда и отдыха;12 палаточных лагерей и 113 профильных смен (туристско-краеведческой, гражданско-патриотической, спортивной, творческой, эколого-биологической направленностей). 227 детей отправятся в федеральные лагеря: «Артек» (163 человека) и «Смена» (64 ребёнка).
На реализацию мероприятий в сфере организации отдыха и оздоровления детей предусмотрены средства республиканского и муниципальных бюджетов в размере 392,3 млн рублей.
Помимо этого, в летние каникулы будет проведено 60 лагерей труда и отдыха в 18 муниципальных образованиях (Алнашском, Вавожском, Воткинском, Граховском, Дебёсском, Игринском, Кезском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Юкаменском, Ярском районах и в городах Сарапул, Можга, Глазов) для детей в возрасте 14-18 лет.
Подростки работают на уборке сена, заготовке кормов, прополке корнеплодов, заготовке лекарственных трав, занимаются благоустройством территорий социально-значимых объектов (природных водоёмов, памятников, школ, детских площадок и т.д.).
Как рассказала член региональной Общественной палаты Галина Кайгородова, в прошлом году комиссия по образованию, науке и культуре Общественной палаты УР совместно с Межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей УР с проверкой выезжали в ряд детских загородных оздоровительных лагеря («Волна», «Тюрагай» и «Черемушки», ДОЛ «Алые зори», «Звездочка» и др.)
В ходе проверок было отмечено, что большинство корпусов, зданий и сооружений действующих лагерей построены ещё в 60-80 годы. Но при этом, во всех проверенных учреждениях для организации круглосуточного проживания детей созданы необходимые условия, соответствующие санитарным нормам и требованиям, в организации быта, питания, медицинского обслуживания. Имеются сооружения физкультуры и спорта, игровые площадки, в некоторых лагерях плавательные бассейны. Разработаны досуговые программы, имеются планы воспитательной работы.
Вместе с тем, общественники подробно остановились на проблемах, существующих в сфере отдыха и оздоровления детей и которые, по их мнению, необходимо решать.
Это и низкий процент охвата детей различными формами организованного отдыха, в следствие чего существенное количество детей в каникулярный период предоставлено самим себе. Это и недостаточный уровень организации безопасной перевозки детей к месту отдыха (в т.ч. ремонт подъездных путей, оборудование транспортных средств, организация сопровождения перевозок).
Имеются проблемы с противоклещевой и дератизационной обработкой территорий, на которых осуществляется отдых. В связи с чем, необходим контроль мероприятий со стороны надзорных органов.
Требуется ужесточить контроль над качеством продуктов питания, поставляемых в учреждения, организующих детский отдых, и над санитарно-бытовыми условиями в загородных лагерях, над обеспечением пожарной безопасности (до сих пор не закрыт вопрос о создании минерализованных полос по периметру детских учреждений и др.).
Важно в полной мере обеспечить антитеррористическую защищённость объектов детского отдыха. Не во всех лагерях заключены договоры на охрану со специализированными охранными предприятиями, многие лагеря до сих пор не оснащены системами видеонаблюдения.
Из-за недостатка оборудованных пляжей и отсутствия необходимого количества патрулей ежегодно происходят случаи гибели людей на водных объектах. В числе проблемных моментов также остаётся соблюдение правил правопорядка в местах купания, охрана окружающей среды, соблюдение пожарной безопасности отдыхающими, а также управляющими маломерными судами.
Большое внимание стоит уделить обеспечению безопасности в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Так как по окончанию учебного года, в летний период, образовательные учреждения, как правило, расторгают договоры со специализированными охранными предприятиями (для примера: в период каникул летом 2016 года только около 60 объектов находились под охраной ЧОО). Вместе с тем, проведённые проверки показывают недостаточные знания вахтеров, отвечающих за пропускной режим, алгоритма действий при возникновении ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровья детей.
По итогам заседания рекомендации Общественной палаты УР будут направлены в органы государственной и муниципальной власти и общественные структуры.
Приветствуя участников совещания, Александр Бречалов отметил, что Общественная палата - важный общественный орган, основными принципами работы которой, как и органов государственной и муниципальной власти, должны стать честность, открытость, публичность и объективность.
Руководитель региона поблагодарил общественников за активную гражданскую позицию, за неравнодушное и внимательное отношение к проблемам жителей Удмуртии и призвал принять участие в работе нового проектного офиса.
«Я за прошедший месяц подбирался к теме строительства и ремонта дорог. Тема острая, злободневная. Поэтому сегодня-завтра будет сформирован проектный офис по данному направлению с привлечением общественников и экспертов из Москвы. Главная роль в нём будет отдана активистам. Цель – проанализировать и проконтролировать, как расходуются средства Дорожного фонда республики, качественно ли идёт ремонт дорог и так далее. Жители Удмуртии должны знать об этом. И вас приглашаю принять активное участие в реализации этого проекта», - сказал Александр Бречалов.
Что касается темы обеспечения безопасности детского отдыха, врио Главы подчеркнул, что очень важно всё, что связано с детьми вывести в безусловный, неоспоримый приоритет.
«Это должен быть приоритет и для Главы, и для Правительства, и для любого простого гражданина. Та ситуация, которая произошла совсем недавно в лагере «Дружба», она же лежит в плоскости не только интересов или обязанностей чиновников, но и граждан. Ведь люди знают, куда отправляют детей, значит должны информировать: там антисанитария и так далее. И Общественная палата этот вопрос тоже должна держать на контроле, но без перегибов, когда по судебным решениям начинают закрывать бизнес, а вот с таким действительно человеческим подходом», - резюмировал Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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