В пятницу, 26 мая, форум «Сделано в Удмуртии» продолжил свою работу. Площадкой проведения сегодняшних мероприятий стал Дом дружбы народов УР. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Утром, ещё до начала церемонии открытия форума, в фойе Дома дружбы народов была развёрнута Всероссийская фотовыставка предпринимателей «Бизнес в объективе», Андрей Шаронов – президент Московской школы управления «Сколково» провёл свой мастер класс «Я: 2.0».
Спикерами церемонии открытия форума «Сделано в Удмуртии» выступили Александр Бречалов – врио Главы Удмуртской Республики, Петр Фрадков – генеральный директор АО «РЭЦ» и Герман Клименко – председатель правления Института развития интернета, Советник Президента Российской Федерации.
Руководитель Удмуртии в первую очередь поблагодарил предпринимателей за участие в форуме: «Именно предприниматели делают жизнь всех людей счастливой. Я даже фразу запомнил, которую Коносуке Мацусита сказал: «Бизнес – это нечто такое, что одни люди делают для счастья других». Поэтому вы своими делами, предпринимательской деятельностью делаете счастливыми очень многих людей».
Далее Александр Бречалов представил гостей форума и кратко рассказал, какие этапы предшествовали проведению столь масштабного форума, проводимого в Ижевске сегодня, в День российского предпринимателя.
«26 апреля мы с представителями предпринимательского сообщества в пространстве «Лифт» договорились, что начинаем формировать дорожную карту развития предпринимательского климата. За прошедшее время я встретился практически со всеми предпринимательскими сообществами. По итогам каждой встречи составлен протокол, пункты которого уже выполняются.
Тогда же мы запустили большой опрос предпринимателей республики. Масса предложений поступило в дорожную карту развития предпринимательского климата в УР. По итогам опроса выяснилось, что более 60 процентов предпринимателей не пользовались мерами государственной поддержки МСП. При этом более 80 процентов предпринимателей готовы к выходу на новые рынки. Именно, исходя из этого, мы сформировали повестку нашего форума.
Вчера стартовал наш форум «Сделано в Удмуртии». Первый день был посвящён молодым предпринимателям. Я очень хорошо помню первые дни моей работы и когда мы говорили о предпринимателях, мы говорили о цифрах – сколько мы хотим пригласить коллег на форум. И было такое скептическое настроение, что 500 человек даже не придёт. Так вот, можно посчитать, сколько здесь и сколько людей сейчас находится ещё в холле. Но самое интересное, что даже вчера мы ожидали около 300 начинающих предпринимателей, а было около 500. Всего мы получили более 1200 заявок на форум. Это говорит о том, что такие площадки, такой формат востребован. А то, что вчера происходило на площадках форума, подтверждает, что в Удмуртии много талантливых и креативных людей, в том числе и из предпринимательского сообщества», - сказал врио Главы региона.
Он также напомнил, что с самого начала ориентировал граждан Удмуртии на том, что ничего не будет обещать, а будем действовать по принципу «сделано». По словам руководителя республики, уже есть сказать о том, что сделано. Вчера был открыт новый проект «Сделано в Удмуртии», цель которого – поддержка и продвижение успешных предпринимателей республики на новых рынках, образование и обмен опытом, кооперация и финансовая поддержка.
«Мы в целом, не доформировав ещё проектный офис, уже готовы к этой работе. И сегодняшний опыт в том числе ориентирован на ваши запросы и ваши возможности», - обратился Александр Бречалов к бизнесменам.
Врио повторил, что большая ставка делается на работе Представительства УР в Москве, которое с одной стороны должно стать единым информационным окном для потенциальных инвесторов, а с другой стороны – родным домом для предпринимателей Удмуртской Республики. Также будет усилена работа регионального экспортного центра.
1 августа будет готова карта «Инвестируй в Удмуртию» (проект, направленный на поддержку инвесторов, как внешних, так и внутренних), которая будет объединена с проектом «Сделано в Удмуртию» в одно «окно доступа» для предпринимателей. Это новый подход к работе с предпринимательским сообществом – одно «окно», минимизация общения предпринимателей и инвесторов с чиновниками, продвижение и защита предпринимателей Удмуртии.
В заключении врио Главы региона ещё раз заверил предпринимателей, что власть будет выстраивать с бизнесом-сообществом партнёрские отношения. «Они должны быть честными, объективными. Если вы разделяете это принцип и подход, то нам с вами точно по пути, и я буду признателен за ваши инициативы и поддержку. Свою поддержку - личную и команды – я вам гарантирую. Спасибо и удачного вам форума», - подчеркнул Александр Бречалов.
Генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков вкратце рассказал, о чём будет идти речь на площадке «Дискуссии: Экспортный потенциал – как выйти на международный рынок?» с его участием.
Петр Фрадков заметил, что бренд «Сделано в Удмуртии» не менее сильный, чем бренд «Сделано в России», имея в виду ту номенклатуру товаров, которые производятся здесь: «У Удмуртской Республики есть реально очень хороший запас прочности в этом смысле, огромный потенциал. В регионе есть соответствующая инфраструктура. Есть региональный центр поддержки экспорта. Есть понимание руководства, что экспорт – это важно. И мы готовы здесь всячески совместно работать». Как добавил руководитель Российского экспортного центра, главная общая задача – не просто повысить объёмы экспорта, а увеличить количество вовлечённых компаний в экспорт. Вторая тема для обсуждения на дискуссионной площадке – это развитие гражданской продукции.
Высказался о потенциале нашей республики и советник Президента Российской Федерации Герман Клименко: «Удмуртия – регион, обладающий прекрасными технологическими навыками. У вас есть прекрасные компании IT-сектора, которые работают на всю Россию, и не только. И в России, и в мире у них есть заказы. В этом плане потенциал прекрасный. Я надеюсь, что на этом форуме мы сможем обсудить, каким образом наиболее эффективно мы сможем встраиваться в мировую экономику – это внешние доходы, которые так необходимы республике».
Напомним, что Герман Клименко – модератор площадки «Дискуссия: IT - новые рынки и специализация региона».
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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