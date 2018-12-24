Неутешительные выводы
Исследования Института питания и другие привели к неутешительным выводам: существуют ключевые причины, в связи с которыми нарушается питание граждан.
Распространены технологии промышленного производства продуктов питания, приводящие к снижению содержания нутриентов, то есть биологически значимых элементов, необходимых каждому живому организму. Рецептура состава продуктов изменена в сторону их удешевления. Генномодифицированные продукты, используемые сейчас, очень устойчивы к внешней среде, но они бедны нутриентами. Ухудшилась экологическая обстановка. Нередко люди не умеют выбирать качественные продукты, не знают критерии их оценки. К тому же многие люди просто вынуждены покупать дешёвые, весьма не полезные продукты.
Особое беспокойство вызывает состояние здоровья детей и подростков. Исследования показали: и в Подмосковье, и в Екатеринбурге детей, обеспеченных нутриентами, меньше 10 процентов, хотя регионы, казалось бы, успешные. По данным института питания, у 50 процентов школьников – остеопения и остеопороз (для обеих патологий характерно изменение структуры костной ткани).
«Переходим к медицине предсказаний»
Для больных людей предназначены диетические столы, для здоровых – стол № 15.
– К сожалению, – констатировал Сергей Чудаков, – больных от этого не стало меньше. Заболеваемость растёт.
В чём же корень проблемы?
– В том, – отвечает Сергей Юрьевич, – что мы делим людей на однородные группы исключительно по полу, возрасту и по ряду основных признаков. Между тем эти люди разные. Поэтому начинает развиваться направление персонализированной медицины.
Самое интересное, что наши предки – в медицинских школах разных народов – всегда занимались персонализацией подхода, в том числе – питания. Для этого использовали пищевые травы и специи. Мы же сейчас переходим к медицине предсказательной, превентивной, персонализированной.
Определённая нормативно–правовая база в этом направлении в нашей стране уже есть. Это и программа фундаментальных исследований (персонализированная медицина стала мощнейшим трендом). Это и создание сообщества практик превентивной медицины. В 2018 году вышел приказ Минздрава РФ «Об утверждении Концепции предиктивной*, превентивной и персонализированной медицины».
Персонализация питания
Персонализация питания – большая тема.
– Своеобразное представление у нас о минералах. Считаем, что важны 20 минералов. На самом деле важны все, что входят в состав таблицы Менделеева, просто мы мало знаем, как это работает. Это предстоит изучить. Геном расшифрован. Люди отличаются друг от друга тремя процентами генов. Что же требуется расшифровать сейчас? – Сергей Чудаков подробно рассказал и об этом.
На основании данных генома и большого количества нутриентов (витаминов, минералов, ненасыщенных жирных кислот) изучается влияние пищи на нашу жизнедеятельность. Есть и направление, изучающее характер питания конкретных людей. Возникает вопрос: а что же, мы будем питаться индивидуально?
– Ни одна экономика мира этого не потянет, – не сомневается Сергей Юрьевич.– Оказалось, что есть группы – психосоматические типы людей, разных национальностей, но имеющих сходную реакцию на пищевые продукты.
Большое количество генов связано с различными типами обмена веществ. Это давно изучается. Особенно много – с точки зрения коррекции такой проблемы, как избыточный вес.
«Избыточный вес» чётко разделяется на две группы: в первой из них люди, у которых «метаболизируются» жиры, во второй – те, у кого «метаболизируются» углеводы. Ни одна серьёзная команда, занимающаяся коррекцией веса, не работает без учёта этих факторов. Иначе просто не получится.
Микробиом управляет…
Огромное поле для исследований – микробиом. Соотношение между объёмом генов у людей (около 23 тысяч) и 3 миллионами генов у нашего микробиома впечатляет…
– Вряд ли можно сомневаться в том, что микробиом управляет достаточно серьёзно. Отношение макро– и микроорганизмов – мощнейшая тема с точки зрения питания. Если это учитывать, то планы на оздоровление будут полностью воплощены, в противном случае эти планы обрушатся.
Можно ли с помощью питания предупредить, скажем, онкологическое заболевание? Выступающий показал: дефицит некоторых веществ способствует появлению гормонозависимых опухолей и рака толстой кишки.
Сергей Чудаков назвал новую специальность – медицинская кибернетика. «Без неё мы не в состоянии осмыслить огромное количество данных».
Удалить то, что любишь?
Создаётся глобальная база генетических растений. Это особенно актуально в связи со стремительной генной модификацией растений. Если не учесть эту составляющую, будет не понятно, как это работает по отношению к человеку.
Много вопросов по питанию для активного долголетия. Ничего не выйдет, если такое питание не заложить с пелёнок. Большинство стран в этом уже убедилось.
На взгляд учёного, мало внимания уделяется пищевой непереносимости. Впрочем, уже есть серьёзные результаты персонализации питания – без продуктов, которые пациент не сможет перенести никогда. Самое интересное, что те продукты, которые должны быть удалены, как правило, являются любимыми продуктами хронически больных людей.
У США мощнейшие стратегии в области персонализации питания, занимается этим и вся Европа, Россия – замерла в ожидании. Надо переходить к действию. Сырья у нас много, поэтому в России можно действительно создать уникальную стратегию. Сергей Чудаков в этом уверен.
*предиктивный – предсказательный
КСТАТИ
Рождается новое направление – фармакология питания. Ещё в шестидесятых годах прошлого века академик Алексей Покровский, он был тогда директором Института питания, говорил: «Питание – фармакологически активная субстанция». Это не просто – что ты съел. Это ты съел и получил результат – положительный или отрицательный.
Аминокислоты, витамины, микроэлементы становятся факторами эффективного воздействия – как при здоровье, так и при патологии. Сейчас это активно изучается.
Вот нередко говорим о коррекционном педагоге, который должен развить ребёнка. А вопрос, как ни странно, не только в педагоге. В питании! Да ещё и в «питании не сейчас».
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