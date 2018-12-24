Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии ниже эпидемического порога **За последнюю неделю - с 10 по 16 декабря – в Удмуртии острыми респираторными вирусными инфекциями з...

Группа риска расширяется. **ВИЧ всё чаще заражаются не асоциальные элементы, а вполне благополучные граждане. Накануне Всемирно...

Делегация Удмуртии принимает участие в международном научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения-2018» **В Москве с 3 по 7 декабря проходит международный научно-практический форум «Российская неделя здрав...