Президент напомнил, что предложения о повышении возраста выхода на пенсию звучали и в ХХ веке. К этому вынуждали обстоятельства в ухудшавшейся демографии общества. Сколько было можно, реформа в этом направлении откладывалась. По мнению Правительства РФ, с которым согласен Владимир Путин, больше это делать нельзя, так как такая ситуация, в конце концов, ещё тяжелее скажется на будущих поколениях и на развитии страны в целом.
Тем не менее Владимир Путин считает, что обсуждение привело к поиску возможностей для смягчения создавшейся ситуации. Например, повышать возраст женщин больше чем на пять лет – это было бы несправедливо. Кроме того, президент предложил, чтобы возраст выхода на пенсию был меньше 60 лет у тех женщин, кто вырастил трёх и более детей.
Наиболее остро увеличение возраста восприняли те, кто готовились уйти на пенсию в 2019-2020 годах. Поскольку первым в этой обстановке всегда тяжелее, чем другим, Владимир Путин предложил дать возможность уйти на пенсию на полгода раньше предлагаемого срока. Правительству поручено разработать дополнительные гарантии для работников предпенсионного (за 5 лет до выхода) возраста, чтобы работодатели не увольняли людей из возрастных соображений. Президент предложил ввести для работодателей административную и уголовную ответственность за такие увольнения. Однако может все-таки случиться, что работник уволится. В этом случае Владимир Путин предлагает увеличить пособие по безработице в два раза по сравнению с сегодняшними 4900 рублями.
Президент считает, что можно оставить ряд действующих льгот при достижении возраста, который сейчас требуется для оформления льгот, вне зависимости от того, что человек еще не стал пенсионером по старости. Предлагается ещё дать возможность досрочного выхода на пенсию при условии, что мужчина выработал 42 года трудового стажа. Для женщин этот срок меньше - 37 лет.
Не обошёл президент и вопрос возможной и необходимой переквалификации трудящихся. Он подчеркнул, что переквалификация должна идти не за счёт работника.
Предлагались и другие меры. В ближайшее время наша газета о них более подробно расскажет. В итоге Владимир Путин назвал предложения Правительства России о повышении возраста выхода на пенсию трудным, непростым, но необходимым решением.
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