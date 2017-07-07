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Акцию по списанию пеней объявили в Фонде капремонта Удмуртии

26 июня
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L00043816 Акцию по списанию пеней объявили в Фонде капремонта Удмуртии

Фонд капитального ремонта Удмуртии объявил акцию по списании пеней по ежемесячным взносам на капремонт. В ней могут принять участие собственники многоквартирных домов, которые формируют фонд капремонта дома в «общем котле» регионального оператора, сообщает пресс-служба Фонда.

Для того чтобы не платить пени, должники обязаны оплатить задолженность по взносам в полном объеме до 20 июля этого года, а затем до 20 августа подать заявление о списании пеней. Заявление можно написать в свободной форме, взять образец в Фонде или скачать на сайте Фонда в разделе «Документы».

Заполненное заявление надо направить в Фонд по электронной почте office@kapremont18.ru, либо по почте г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 59, либо отдать специалисту в отдел ЖКХ администрации города или района.

После выполнения всех условий акции уже в сентябре бывшие должники получат квитанцию за август без пени.

Фото: Nakhodka-city.ru

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