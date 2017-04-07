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Акция «Вместе против террора» пройдет в Ижевске

7 апреля
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I Акция «Вместе против террора» пройдет в Ижевске

8 апреля в 11 часов на Центральной площади Ижевска пройдет акция памяти жертв террора. Инициатором выступил Союз афганцев в рамках общероссийской акции «Вместе против террора».

Ижевск в числе других городов присоединится к большому маршу против террора, который пройдет в Санкт-Петербурге, где 3 апреля от взрыва в метро погибли 14 человек, в том числе Ирина Медянцева из Удмуртии. Были ранены более 50 человек.

Организаторы обращаются к жителям и гостям столицы: Не оставайтесь в стороне! Терроризм - общая угроза!

Что нужно сделать:

• Прийти на Центральную площадь 8 апреля в 11 часов, чтобы объединиться против терроризма;

• Взять с собой белый листок, на котором написать от руки или распечатать на принтере фразу «Питер, мы с тобой!»;

• Сделать сэлфи и разместить его у себя на странице в соцсетях с хэштегами #питермыстобой #странаобъединяйся #противтеррора #вместепротивтеррора

Фото: izvestia.ru

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