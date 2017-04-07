8 апреля в 11 часов на Центральной площади Ижевска пройдет акция памяти жертв террора. Инициатором выступил Союз афганцев в рамках общероссийской акции «Вместе против террора».
Ижевск в числе других городов присоединится к большому маршу против террора, который пройдет в Санкт-Петербурге, где 3 апреля от взрыва в метро погибли 14 человек, в том числе Ирина Медянцева из Удмуртии. Были ранены более 50 человек.
Организаторы обращаются к жителям и гостям столицы: Не оставайтесь в стороне! Терроризм - общая угроза!
Что нужно сделать:
• Прийти на Центральную площадь 8 апреля в 11 часов, чтобы объединиться против терроризма;
• Взять с собой белый листок, на котором написать от руки или распечатать на принтере фразу «Питер, мы с тобой!»;
• Сделать сэлфи и разместить его у себя на странице в соцсетях с хэштегами #питермыстобой #странаобъединяйся #противтеррора #вместепротивтеррора
Фото: izvestia.ru
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