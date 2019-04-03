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Акция «Сирийский перелом» пройдет в столице Удмуртии 11 апреля

3 апреля
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Жители Ижевска смогут увидеть трофейную технику, которая была захвачена у террористов, в ходе боев против бандитов самопровозглашенного исламского государства (деятельность запрещена на территории РФ).

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc Акция «Сирийский перелом» пройдет в столице Удмуртии 11 апреля

Передвижная военно-патриотическая акция «Сирийский перлом» проходит по всей стране в соответствии с решением Президента России. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Название акции подчёркивает тот факт, что помощь Российских Вооружённых Сил вызвала перелом в ходе войны в Сирии, что позволило одержать победу законному правительству над бандитами самопровозглашённого исламского государства (запрещено на территории РФ), которых поддерживали все страны Запада. Акция служит задачам повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и поднятию авторитета государства.

В рамках акции с 23 февраля 2018 года проводится комплекс мероприятий на 61 железнодорожной станции страны по пути следования эшелона: Москва - Курск - Ростов-на-Дону - Краснодар - Севастополь - Новороссийск - Волгоград - Самара - Уфа - Омск - Барнаул - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - Владивосток - Чита - Иркутск - Новосибирск - Екатеринбург - Пермь - Ижевск - Казань – Нижний Новгород - Архангельск - Мурманск - Санкт- Петербург - Москва.

Состав отправился со станции Москва 23 февраля 2019 года, а 11 апреля прибудет на железнодорожный вокзал Ижевска, на перроне которого акция пройдёт с 12:50 до 14:50 часов по местному времени.

Эшелон состоит из тепловоза, пяти пассажирских вагонов, пяти багажных вагонов и десяти открытых платформ. На девяти платформах размещена трофейная техника, захваченная у бандитов запрещенного «Исламского государства». Один багажный вагон отведен под передвижной магазин «Военторга», где продаются армейские сувениры. Второй - под выставку картин Студии военных художников им. Грекова и материалов РИА «Армия России». Два багажных вагона содержат малогабаритные трофейные образцы техники и вооружения.

Во время стоянки экскурсоводы из числа экипажа эшелона проводят экскурсии. Бригада творческого коллектива выступает с патриотическими номерами на платформе-сцене. В Ижевске эшелон остановится на первом пути у главного перрона. На перроне будет работать пункт отбора на военную службу по контракту, вестись информирование о военно-учебных заведениях. До прибытия эшелона состоится концерт с репертуаром патриотической направленности, а во время акции – концерт на платформе-сцене эшелона.

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