Одну из улиц Ижевска могут назвать именем заслуженного строителя РСФСР Виктора Пескишева С такой инициативой к главе столицы Удмуртии обратился спикер республиканского Госсовета, которого по...

В Музее Ижевска начнут обучать экскурсоводов по столице Удмуртии **На создание такой площадки выставочный центр «Галерея» выиграл грант Фонда поддержки и развития фил...

Игорь Комаров дал старт окружному фестивалю «Театральное Приволжье» **Школьные и студенческие театры со всего округа покажут, на что они способны и получат возможность з...