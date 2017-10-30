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Акция «Герои среди нас» пройдет для кадетов Ижевска

26 октября
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Ее проведут активисты ОНФ

0 mediagal 64749 1 Акция «Герои среди нас» пройдет для кадетов Ижевска

28 октября, в субботу, команда "Молодежки ОНФ" в Удмуртии присоединяется к всероссийской патриотической акции Общероссийского народного фронта "Герои среди нас", посвященной Героям России, бойцам подразделений специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации. Во многих регионах в рамках акции "Герои среди нас" активистами ОНФ будут посажены аллеи. Инициатором акции является команда «Молодежки ОНФ».

Из-за холода акция в Удмуртии не предполагает высадку деревьев, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ. Для воспитанников кадетских классов Ижевска на базе пункта призыва на военную службу Военного комиссариата Удмуртской Республики пройдут демонстрация боевой техники, показательные выступления спортсменов Федерации боевого самбо Удмуртии. Также в программе сборка-разборка автомата, ознакомление с образцами современной военной формы и с армейским продовольственным пайком. Организаторами мероприятия являются региональное отделение ОНФ в Удмуртии, Военный комиссариат УР и региональная общественная организация "Ветераны Вооруженных Сил РФ".

Фото: izh.ru

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